Domingo, 9 de noviembre de 2025. La segunda jornada del XVII Congreso Autonómico del PP de Andalucía celebrada en Sevilla este fin de semana concluyó con la proclamación de Juan Moreno Bonilla como presidente de la formación con el respaldo del 99,95%% de los compromisarios participantes en el cónclave popular andaluz.

Moreno ha proclamado en la plaza “El baluarte de Andalucía” situado en el hall del Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla ha dicho que «éste es el resultado del apoyo de la militancia y los cuadros intermedios con el objetivo de conseguir la mayoría de la estabilidad”.