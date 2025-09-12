El diputado del PSOE por Huelva destaca la inversión del Gobierno en infraestructuras de la provincia, con la reapertura de la línea Huelva-Zafra y la mejora de las carreteras N-433 y N-431, y acusa al presidente andaluz de “postureo” e “irresponsabilidad”-

Viernes, 12 de septiembre de 2025. El diputado del PSOE por Huelva en el Congreso y concejal del Ayuntamiento de la capital, Gabriel Cruz, ha reivindicado este viernes el compromiso del Gobierno de España con las infraestructuras de la provincia y ha contrapuesto esa política de inversión con la actitud del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Moreno Bonilla, al que ha acusado de “renunciar por dignidad” a recursos millonarios para Andalucía y de guardar silencio sobre asuntos clave como Gaza y la reducción de la jornada laboral.

Cruz ha señalado que en los últimos días se han conocido decisiones de gran importancia para Huelva. Entre ellas, la reapertura de la línea ferroviaria Huelva-Zafra, tras más de 250 millones de euros invertidos en mejorar el trazado, reforzar la seguridad y modernizar pasos elevados. Según ha destacado, a partir del 15 de septiembre el servicio permitirá reducir los tiempos de viaje en 25 minutos entre Zafra y Huelva y en 18 minutos entre Jabugo y Huelva, facilitando desplazamientos diarios de ida y vuelta. “Será posible llegar a Huelva antes de las ocho de la mañana y regresar a primera hora de la tarde”, ha subrayado, recalcando el impacto positivo en estudiantes, trabajadores y en la promoción del turismo en la sierra.

El diputado ha recordado también que las carreteras con mayor siniestralidad de la provincia —la N-433 y la N-431— cuentan con proyectos de mejora en marcha, dotados con más de 14 millones de euros, que persiguen reforzar la seguridad y la eficiencia de la circulación en vías que conectan Huelva con Sevilla, Portugal y Badajoz. “Estamos hablando de proteger a la ciudadanía e impulsar el transporte por carretera que es tan necesario”, ha remarcado.

En este contexto, Cruz ha cargado contra el presidente de la Junta de Andalucía por su rechazo a la quita de deuda autonómica planteada por el Gobierno de España y aprobada en Consejo de Ministros. “Me llamó la atención escucharle decir que por dignidad prefería renunciar a ciento y pico de millones”, ha señalado. “No será la dignidad de Andalucía, será la dignidad del Partido Popular ejerciendo como mamporrero de Feijóo. De verdad, es una irresponsabilidad. Estamos hablando de 18.800 millones de euros”.

Para ilustrar lo que considera una decisión incomprensible, Cruz ha recurrido a una comparación: “¿Se imaginan una familia a la que le dicen que van a asumir la mitad de los intereses de la hipoteca y responde que no quiere ayuda porque su dignidad está por encima? La dignidad es ejercer como presidente y captar los recursos necesarios. Esa es la dignidad”.

El diputado ha enumerado además las actuaciones que podrían financiarse con esos fondos: la rehabilitación del edificio del Banco de España en Huelva, la recuperación del antiguo edificio de Hacienda o la mejora de carreteras autonómicas como las del Andévalo y las de Almonte-El Rocío, que ha calificado de “auténticos zorros”.

En materia de vivienda, Cruz ha criticado que Moreno Bonilla se atribuya la entrega de promociones residenciales en Sevilla financiadas en un 55% por el Gobierno de España y en un 45% por el Ayuntamiento hispalense. “Pega codazos para salir en la foto de algo en lo que la Junta no ha participado y luego habla de que las políticas de vivienda son las que hace su gobierno”, ha reprochado.

Cruz también ha denunciado el “silencio cómplice” de Moreno Bonilla respecto a la situación en Gaza, en línea con la dirección nacional del Partido Popular. “Eso dice muy poco de su humanismo y de la dignidad de un presidente de la Junta de Andalucía”, ha advertido. En la misma línea, ha cuestionado que el presidente andaluz no haya defendido a las trabajadoras y trabajadores tras el rechazo en el Congreso de la reducción de la jornada laboral, que habría beneficiado a más de dos millones de personas en Andalucía.

“Eso es ejercer de presidente, y lamentablemente no lo tenemos. Tenemos postureo: alguien que sonríe, que evita tomar decisiones y que siempre se desentiende de todo. Así nos va”, ha concluido Cruz.