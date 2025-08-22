En su primera comparecencia veraniega ante los medios, el presidente de todos los andaluces fue preguntado por el motivo por el que no suspendió sus vacaciones para personarse en alguno de los incendios importantes que ha habido en Andalucía (Mezquita de Córdoba, Conjunto Arqueológico de Itálica, Tarifa…). Su respuesta es de traca: «No me gusta hacerme fotos gratuitas; estuve al teléfono con el obispo de Córdoba y con el alcalde…». La consejera de Cultura fue a la Mezquita, pero no ha ido todavía a ver cómo ha quedado el espacio arbóreo quemado que hay dentro de Itálica (Santiponce).

Sábado, 23 de agosto de 2025. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, afirmó el pasado miércoles que no viajó a Córdoba el pasado 8 de agosto, cuando se produjo el incendio en la Mezquita de la ciudad andaluza, a pesar de que podía haber llegado «en hora y media», porque las «autoridades locales» le dijeron que no era necesario que acudiese, y porque él no es partidario de hacerse «fotos gratuitas en situaciones que son complejas».

El Gobierno de Andalucía no dará explicaciones sobre los incendios forestales que ha sufrido la comunidad hasta que no desaparezca el riesgo extremo de fuegos. Así lo ha aprobado la mayoría absoluta del PP en la Diputación Permanente del Parlamento autonómico y lo ha defendido el consejero Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, que ha asegurado que pedirá intervenir cuando este periodo vacacional finalice.

En Andalucía este verano se han producido 90 incendios, los más importantes en Tarifa y Zahara y los grupos de la oposición -Vox también se ha sumado- consideran «excesivo» el tiempo que va a pasar entre que se produjeron estos fuegos y la vuelta a la normalidad parlamentaria.

Patricia del Pozo pasó de ir a Santiponce

La actitud del propio Juanma Moreno es la de no estar calibrando bien la relevancia de los sucesos acaecidos y la extrema gravedad de la pérdida de parte del patrimonio histórico de la Mezquita.

También llamó mucho la atención que ni siquiera la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, se acercase a Santiponce, que sólo está a una hora y media de Córdoba. Conviene recordar que los dos incendios fueron el mismo día, por lo que esa coincidencia habría facilitado las cosas para que hubiera podido personarse en Itálica tras dejar controlado el de la Mezquita que, en términos de desperfectos patrimoniales, era más grave que el de la ciudad romana, donde, a falta de saber un balance técnico final, los restos arqueológicos no han sufrido daños, según las autoridades. Eso sí, el fuego se quedó a pocos metros de las casas más cercanas al recinto itálico y muchos vecinos se han llevado dos semanas quitando ceniza de sus terrazas.

Señor presidente, no existen las fotos gratuitas. Todas las instantáneas tienen un fin, un objetivo, una intención. En la era de la imagen y de los 50 megapíxeles, no cuela. No ponga esa excusa barata, porque no le cree ni su más ferviente seguidor.

Sólo unas horas después, Juanma se hizo una foto nada gratuita con su amigo Paco de la Torre (sí, ese alcalde malagueño de avanzada edad que perdió los papeles en un pleno a gritos de «a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver…«), Luis del Val y Toñi Moreno, entre otras celebridades, en la plaza de toros de la Malagueta.

Aquí os dejo algunas fotografías nada gratuitas (todo tiene un coste que pagamos entre todos los contribuyentes) de Juanma en el ejercicio de su profesión, donde las apariencias mandan:

Paco Núñez es periodista. Redactor de ellibre.es