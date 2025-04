La vicesecretaria general del PSOE-A participa en una ofrenda floral ante el Monumento de los Caídos en el cementerio de La Soledad de Huelva, en un acto conmemorativo del aniversario de la II República, junto a destacados dirigentes y cargos institucionales del PSOE de Huelva.

Lunes, 14 de abril de 2025. La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento de Andalucía, diputada por Huelva y vicesecretaria general del PSOE de Andalucía, María Márquez, ha acusado al presidente de la Junta, Juan Moreno Bonilla, de “recortar derechos democráticos” al reducir un 30 % el presupuesto autonómico destinado a políticas de memoria. Márquez ha exigido al líder del PP andaluz que cumpla la ley y que “se ponga del lado de la democracia, de los derechos humanos y del reconocimiento a quienes dieron su vida por la libertad”.

Durante el acto conmemorativo celebrado este lunes en el cementerio de La Soledad de Huelva, con motivo del aniversario de la proclamación de la II República, Márquez ha denunciado que “las políticas de memoria no están en la agenda de este gobierno”, y advirtió de que “un gobierno que no cumple con la ley, y que no rinde homenaje a las víctimas del franquismo, no es un gobierno que esté comprometido con los valores democráticos”.

Según recordó la dirigente socialista, la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, aprobada en 2017 con amplio respaldo parlamentario, sigue vigente, pero el actual gobierno andaluz está “dejándola morir por la vía presupuestaria”. Márquez citó como ejemplo el recorte de 1.724.752 euros en 2018 a 1.244.768 euros en 2025: “Eso no es una prioridad presupuestaria, eso es una decisión política. Y lo que se está decidiendo es olvidar”.

“Tenemos que estar hoy aquí —añadió— porque aún hay miles de personas en Andalucía esperando a que se exhumen los restos de sus familiares. Porque aún hay fosas comunes sin investigar, sin señalizar, sin dignificar. Porque aún se cuestiona que las políticas de memoria no son necesarias, cuando en realidad son una deuda democrática pendiente. Y es obligación de las instituciones saldarla”.

La parlamentaria socialista criticó que la Junta “guarde silencio” sobre estas cuestiones, y denunció que “no solo recorta en memoria, sino también en derechos y libertades”. Frente a eso, sostuvo, “hay que reivindicar lo que nos une como sociedad democrática: la justicia, la verdad, la reparación. Y eso se llama memoria democrática”. Asimismo, Márquez pidió que el Parlamento de Andalucía “recupere el consenso” que dio lugar a la ley de 2017 y alertó de que “los discursos negacionistas del franquismo, alentados por la extrema derecha, no pueden condicionar las políticas públicas”.

Apoyo a la ministra Pilar Alegría

La también vicesecretaria general del PSOE-A mostró, además, su apoyo a la ministra Pilar Alegría tras los ataques machistas sufridos en redes sociales. “A las mujeres nos siguen queriendo fuera del espacio público. Por eso es importante que denunciemos cada agresión, cada intento de deslegitimar a una mujer que ocupa un cargo de responsabilidad. Hoy más que nunca hay que defender la democracia también desde el feminismo”.