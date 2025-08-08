El Burrito Feliz exige la requisa inmediata de equinos tras nuevos incidentes en carretera.

La asociación señala a una ganadería reincidente, vinculada a una muerte y múltiples denuncias policiales.

Viernes, 8 de agosto de 2025. La Asociación El Burrito Feliz ha reactivado en Huelva la llamada Operación “Último Relincho”, un protocolo de urgencia diseñado por este colectivo para intervenir en situaciones de grave riesgo derivadas de la presencia incontrolada de caballos y mulos en vías públicas. Es la segunda vez que la organización pone en marcha este operativo, que ha sido renombrado ahora como “Último Relincho 2”, ante la proliferación alarmante de manadas —algunas de hasta veinte equinos— deambulando libremente por diversas carreteras onubenses, especialmente en plena temporada estival.

Desde la asociación aseguran que ya han identificado más de siete manadas sin ningún tipo de control, y que la situación ha generado una evidente alarma social entre conductores y residentes. Ante el temor fundado de que puedan producirse nuevos accidentes de tráfico —especialmente durante desplazamientos nocturnos de ocio y vacaciones—, El Burrito Feliz ha decidido activar su protocolo de recogida inmediata de animales sueltos, sin titubeos ni ambigüedades.

La entidad tiene previsto comunicar la activación de este operativo a la Delegación Territorial de Agricultura y Ganadería de la Junta de Andalucía en Huelva, organismo al que recuerda que corresponde el control sobre las explotaciones ganaderas y la supervisión del cumplimiento de las condiciones de seguridad a través de sus Oficinas Comarcales Agrarias (OCAs).

La asociación ha solicitado una reunión de urgencia a esta Delegación y al Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil para coordinar un sistema de control y retirada de equinos. Además, ha hecho público que centrará especialmente sus demandas en las explotaciones que ya han estado implicadas en accidentes previos y sobre las que pesa, según denuncian, una evidente desidia en el control de los animales.

En este sentido, El Burrito Feliz exige la requisa inmediata de los animales pertenecientes a una ganadería concreta de Bonares, que ya habría producido accidentes con personas heridas, cuenta con numerosas denuncias acumuladas de la Policía Local y está vinculada, además, a un siniestro mortal ocurrido hace poco más de un año. Según la asociación, en ese accidente murieron una joven y dos mulos que se encontraban sin supervisión.

El colectivo critica que ni la Delegación ni otros organismos competentes hayan retirado los equinos al ganadero responsable pese a la reiteración de incidentes graves, denuncias documentadas y la existencia de una causa penal abierta. En consecuencia, El Burrito Feliz considera inaplazable que la Delegación actúe con la misma contundencia con la que lo hizo durante la primera Operación “Último Relincho”, cuando se procedió a la requisa de más de catorce animales que fueron trasladados desde Bonares a las instalaciones de la asociación en Hinojos, tras un acuerdo de colaboración con la Junta. Aquella operación fue reconocida públicamente por la Guardia Civil por su eficacia.

Ante la gravedad de la situación actual, la asociación ha anunciado que pone de nuevo a disposición de la Junta de Andalucía todas sus infraestructuras y personal para facilitar una intervención inmediata. En previsión de que la Delegación acepte su propuesta de actuación y comience los expedientes necesarios, el equipo de El Burrito Feliz —formado íntegramente por personas voluntarias— ha comenzado a acondicionar sus centros de acogida, trabajando incluso de noche y de forma altruista. “Cuando peligran, de forma inminente, las vidas de las personas, las vacaciones pasan a segundo plano”, han manifestado.

Además, El Burrito Feliz ha diseñado un nuevo protocolo de urgencia, que incluye una propuesta para que el SEPRONA proceda directamente al decomiso de los equinos y a su traslado a los dos santuarios de recogida y rescate que la organización pone a disposición de las autoridades. El objetivo es evitar, de manera inmediata, la posibilidad de nuevos accidentes graves o mortales.

Desde la asociación subrayan que nunca antes se habían enfrentado a una situación de descontrol equino tan alarmante en la provincia, y reiteran su plena disposición para colaborar de nuevo con la Junta. Recuerdan además que esta administración autonómica les concedió recientemente el premio “Pasión Sostenible 2024”, en reconocimiento a su trayectoria en defensa del medio ambiente andaluz.

“En esta terrible crisis de seguridad vial, la Junta de Andalucía, la Diputación de Huelva y la Guardia Civil nos tienen a su absoluta disposición y preparados para ponernos en marcha en solo unas horas”, han asegurado desde El Burrito Feliz.