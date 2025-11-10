Marea Blanca de Huelva denuncia “conflicto de intereses” en la Viceconsejería de Salud de la Junta

Nicolás Navarro, nuevo viceconsejero de Salud de la Junta de Andalucía y directivo del grupo sanitario privado ASISA

El colectivo critica que Moreno Bonilla coloque al frente del SAS a un directivo del grupo ASISA

Acusa al Gobierno andaluz de consolidar un modelo de puertas giratorias entre lo público y lo privado

Cuando quien debe cuidar la sanidad pública tiene intereses en la privada: un nombramiento que no es casualidad

Lunes, 10 de noviembre de 2025. Marea Blanca de Huelva ha denunciado públicamente el “grave conflicto de intereses” que, a su juicio, representa el nombramiento de Nicolás Navarro como viceconsejero de Salud. Navarro, además de dirigente del Partido Popular, ocupa el cargo de subdirector médico en el hospital privado HLA Universitario Inmaculada, del grupo asegurador ASISA.

En un comunicado remitido este lunes a los medios, la plataforma considera que el nombramiento “no es un error ni un desliz”, sino la confirmación de un modelo sanitario que difumina la frontera entre lo público y lo privado. “La sanidad pública será gestionada por quien tiene intereses en la privada”, resume el colectivo, que acusa al gobierno de Moreno Bonilla de “poner al lobo a cuidar de las ovejas”.

Marea Blanca recuerda que el anterior viceconsejero, Miguel Ángel Guzmán, adjudicó contratos por decenas de millones de euros a clínicas del grupo ASISA y posteriormente pasó a trabajar para esa misma aseguradora. Repetir ahora el patrón, advierte, supone un riesgo evidente para la integridad del sistema sanitario andaluz.

El colectivo defiende que “la sanidad pública no se cuida con recortes ni con plataformas automatizadas de citas, sino con inversión, planificación y compromiso ético”. Reclama hospitales públicos bien dotados, profesionales dignamente remunerados y atención universal sin listas de espera.

Marea Blanca de Huelva considera que la política sanitaria de la Junta está orientada a “una privatización encubierta” que antepone los beneficios económicos al derecho a la salud. Por ello, anuncia que seguirá movilizándose y coordinándose con otras plataformas andaluzas en defensa del sistema público.

“La salud no se vende. Se defiende.”

Acerca de La Mar de Onuba 6261 Artículos
Revista onubense de actualidad, cultura y debate, editada por AC LAMDO, entidad sin ánimo de lucro inscrita en el Registro de Asociaciones de Andalucía con el número 4318 de la Sección 1. - Director: Perico Echevarría - © Copyright LAMDO 2017 / ISSN 2603-817X
