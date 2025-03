Marea Blanca de Huelva lanza una campaña de reclamaciones contra los incumplimientos del SAS

Miércoles, 12 de marzo de 2025. La plataforma Marea Blanca de Huelva ha presentado una campaña de reclamaciones dirigida a la ciudadanía para exigir el cumplimiento de los plazos máximos de atención sanitaria en el Sistema Andaluz de Salud (SAS). La iniciativa surge como respuesta a las demoras en las listas de espera, que afectan actualmente a más de 6.000 personas en la provincia, con una espera media de 570 días.

Derecho a la salud, no a la mercantilización

Desde Marea Blanca insisten en que la salud no debe convertirse en un negocio y que la ciudadanía debe exigir sus derechos como pacientes, no como clientes de la sanidad privada. “Reclamar es fundamental, porque no solo lo hacemos para nosotros, sino también para quienes están en nuestra misma situación”, han señalado los portavoces de la plataforma.

La campaña se materializa en una guía de reclamaciones que informa sobre los plazos máximos garantizados por la normativa y cómo proceder en caso de incumplimiento. Además, Marea Blanca ha habilitado códigos QR en sus materiales informativos para que la ciudadanía pueda descargar directamente los formularios de reclamación.

Infografías explicativas

Los materiales de la campaña explican de manera clara los tiempos límite para cada tipo de atención sanitaria y el procedimiento para reclamar:

Cita con especialista : el plazo máximo de espera debe ser de 60 días. En caso de superarse, se puede presentar una reclamación a través del formulario correspondiente. Pruebas diagnósticas : el tiempo de espera garantizado es de 30 días. Intervenciones quirúrgicas : los tiempos varían según la gravedad, con un límite de 90, 120 o 180 días.



Para facilitar el proceso, las infografías incluyen instrucciones detalladas y un acceso directo a los formularios de reclamación mediante códigos QR.

Manifestación en Sevilla el 5 de abril Como parte de su movilización en defensa de la sanidad pública, Marea Blanca de Huelva ha anunciado su participación en la gran manifestación convocada en Sevilla el próximo 5 de abril a las 11:00 horas. Esta protesta, promovida junto a los sindicatos CCOO, UGT, CSIF y SATSE, busca exigir el cumplimiento de los acuerdos del Pacto por la Mejora de la Atención Primaria y la equiparación de las retribuciones del personal sanitario andaluz con la media estatal. Marea Blanca anima a toda la ciudadanía a sumarse tanto a la campaña de reclamaciones como a la manifestación en Sevilla, con el objetivo de presionar al gobierno de Juanma Moreno para que garantice un sistema sanitario público eficaz y accesible para todos.