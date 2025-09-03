La Sociedad Española de Agricultura Ecológica y Agroecología critica en el Parlamento andaluz la inclusión de lo ecológico junto a otras producciones aún inmaduras

SEAE reclama un desarrollo reglamentario claro y medidas de consumo interno y ordenamiento territorial, como los biodistritos

Miércoles, 3 de septiembre de 2025. La Comisión de Agricultura del Parlamento de Andalucía ha celebrado este miércoles una sesión monográfica para debatir el Proyecto de Ley de impulso y promoción de la producción ecológica y otras producciones certificadas. En el turno de intervenciones, Gonzalo Palomo, presidente de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica y Agroecología (SEAE), trasladó a los grupos parlamentarios un análisis crítico elaborado junto a sus socios andaluces.

SEAE advierte de que el texto legislativo, presentado como un marco integrador, corre el riesgo de diluir la especificidad de la agricultura ecológica al mezclarla con otros sistemas productivos “sostenibles” que aún no cuentan con una trayectoria ni un reconocimiento normativo comparable. Con más de tres décadas de desarrollo y una cadena de valor consolidada, la agricultura ecológica —señalaron— merece una norma propia y diferenciada.

Entre los aspectos más cuestionados, SEAE subraya la ausencia de un desarrollo reglamentario claro que marque hoja de ruta y planes estratégicos, así como la falta de medidas orientadas a impulsar el consumo interno y a ordenar territorialmente la producción. Andalucía fue pionera en iniciativas como los biodistritos, recuerdan, pero la propuesta legislativa no las contempla.

El proyecto de ley en discusión dedica un título completo a las denominadas “otras producciones certificadas”, entre ellas la producción integrada, y deroga el Decreto 166/2003 que hasta ahora regulaba la producción agroalimentaria ecológica en Andalucía. El texto prevé ayudas, incentivos, campañas de promoción y la creación de un órgano consultivo de participación, además de introducir la prioridad de lo ecológico en la contratación pública y de asociarlo a la marca de calidad agroalimentaria de la Junta.

Para SEAE, estas previsiones resultan insuficientes sin un desarrollo normativo concreto que garantice la consolidación de la producción ecológica andaluza, líder europeo en superficie y número de operadores. “En lugar de fortalecerse, ambas partes podrían verse perjudicadas: la ecológica, porque pierde su especificidad; y las demás, porque carecen de un desarrollo regulatorio adaptado a sus necesidades”, resumió Palomo en su intervención.

Los grupos parlamentarios mostraron receptividad a estas críticas. Incluso desde formaciones como el Partido Popular y el Partido Socialista se reconoció la necesidad de un desarrollo reglamentario. SEAE ha anunciado que trasladará por escrito sus propuestas con la intención de que queden recogidas en la fase de enmiendas y que la futura ley sea, de verdad, un instrumento ambicioso y diferenciado para la agricultura ecológica andaluza.