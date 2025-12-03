Presentado en Alcalá de Guadaíra el nuevo espacio político “Andalucistas”

Público asistente a la presentación del espacio político “Andalucistas” en el auditorio Riberas del Guadaíra

Acto público en el auditorio Riberas del Guadaíra

Participación de representantes municipales y activistas de varias provincias

Domingo, 30 de noviembre de 2025. El auditorio Riberas del Guadaíra acogió este sábado la presentación del espacio político denominado “Andalucistas”, en un acto al que asistieron representantes institucionales, miembros de organizaciones locales y activistas procedentes de distintos puntos de Andalucía. Según la información difundida por los organizadores, el encuentro tuvo como objetivo exponer las líneas generales del proyecto y el marco ideológico que sus impulsores quieren situar en el debate político andaluz.

Durante la jornada, conducida por la concejala Silvia García, se describieron los elementos que los promotores consideran fundamentales para este nuevo espacio: referencias a la soberanía política y económica, la defensa de los servicios públicos, el feminismo, el ecologismo, el municipalismo y la participación ciudadana.

En el acto intervinieron representantes de varias provincias, que abordaron cuestiones como la trayectoria histórica del andalucismo, el papel de los gobiernos locales, la situación de la juventud en un contexto de precariedad, los efectos del extractivismo en el territorio y la necesidad de reforzar políticas públicas vinculadas a educación, sanidad, vivienda y transporte.

La convocatoria concluyó con un llamamiento de los organizadores a mantener la cooperación entre los distintos colectivos que participaron en la presentación del proyecto.

