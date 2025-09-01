Viernes, 29 de agosto de 2025. El Centro de la Comunicación Jesús Hermida de Huelva acogerá desde el 3 al 18 de septiembre la exposición Retales del fotoperiodista onubense Josué Correa, organizada por la Asociación de la Prensa de Huelva gracias al convenio de colaboración suscrito con el Ayuntamiento de Huelva para la dinamización del centro de comunicación onubense. El acto de inauguración tendrá lugar el próximo miércoles 3 de septiembre a las 11:00 horas en el Centro de la Comunicación Jesús Hermida.

La obra de Josué Correa (Huelva, 1978), conocido por sus 25 años de trayectoria profesional en Huelva Información, se distingue por su sensibilidad especial, por una delicadeza que convierte cada detalle en un motivo de contemplación. Además, ha ejercido como fotógrafo en Odiel Información y ha colaborado con El Mundo, lo que demuestra su amplia experiencia en el campo del periodismo fotográfico.

A lo largo de su carrera, Josué Correa ha ganado numerosos premios y reconocimientos por su trabajo fotográfico, entre los que se encuentran el Premio Ciudad de Huelva en las ediciones de 2006, 2007 y 2025, demostrando su habilidad y creatividad en la fotografía. En el año 2020, recibió un accésit del mismo premio, lo que muestra su consistencia y calidad en su trabajo. Además de estos reconocimientos, Josué Correa ha ganado numerosos premios en rallies fotográficos, lo que refleja su pasión y dedicación a la fotografía.

Su trabajo ha sido reconocido y valorado por la calidad y la creatividad de sus imágenes. Sus fotografías advierten la mirada atenta de su autor que no se conforma con registrar lo evidente, sino que indaga en lo invisible, en lo que se esconde detrás de lo que muchos miramos sin ver.

En su forma de encuadrar, de elegir la luz, de detener el instante, se percibe una voluntad de diálogo con lo que fotografía. Hay en su mirada una búsqueda constante del detalle y, sobre todo, una sorprendente capacidad de hallar belleza en cada lugar, en cada gesto, en cada sombra o destello de luz.

Cada fotografía es un pequeño retal, un pedazo de realidad arrancado al vértigo de lo cotidiano. Visitar Retales es adentrarse en un viaje pausado, una invitación a mirar de otra manera. Frente a cada imagen, el espectador no solo observa: participa, se reconoce, se detiene en matices que quizá antes le habían pasado desapercibidos.

Es una exposición que no solo muestra, sino que sugiere; que no se impone, sino que acompaña en un paseo por la actualidad de Huelva, junto a su gente, y nos permite ver la realidad de la provincia y de otros lugares del mundo.

Retales revela que, incluso en los rincones más discretos, late una historia esperando a ser contada. “No te pierdas la oportunidad de visitar Retales y descubrir la belleza y la esencia de Huelva y de otros lugares del mundo a través de la mirada de Josué Correa. Una cita imprescindible con la fotografía”.

La exposición puede visitarse en el Centro de Comunicación Jesús Hermida deHuelva desde el 3 al 18 de septiembre en horario de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas, sábados y domingos de 11:00 a 14:00 horas. La entrada es gratuita.