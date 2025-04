Campaña de imagen vs. solución de fondo

El uso de una extensión de norma para costear acciones de comunicación no es, en sí mismo, inédito. Otras interprofesionales agrarias han recurrido a esta figura para lanzar campañas promocionales en mercados exteriores o para financiar estudios técnicos de mejora de calidad. Lo que resulta llamativo en este caso es el contexto: la medida se plantea como respuesta a un conflicto reputacional que tiene raíces profundas, tanto ambientales como sociales.

Más allá de la polémica por la sobreexplotación de acuíferos en el entorno de Doñana o los intentos de regularizar regadíos ilegales, el sector de los frutos rojos de Huelva ha sido objeto de un creciente escrutinio por parte de medios de comunicación, organismos internacionales y organizaciones sociales debido a las condiciones de trabajo que soportan miles de personas empleadas durante la campaña agrícola, muchas de ellas mujeres migrantes.

En los últimos años, colectivos como Jornaleras de Huelva en Lucha y otros han documentado y denunciado casos de viviendas insalubres, cortes de agua, jornadas abusivas no remuneradas, acoso laboral, despidos fulminantes y falta de asistencia sanitaria o jurídica ante accidentes. Las propias instituciones públicas han reconocido la existencia de estos problemas: el Instituto de las Mujeres impulsó campañas informativas para visibilizar la situación de las trabajadoras del campo, y en sede parlamentaria se han planteado iniciativas para exigir controles más rigurosos en las contrataciones vinculadas a la agricultura intensiva onubense.

A esto se suma la existencia de asentamientos chabolistas en los que miles de personas malviven a las puertas de fincas agrícolas sin acceso a agua potable, electricidad o recogida de residuos. La imagen de jornaleros en situación regularizada, cotizantes del sistema español, durmiendo bajo plásticos entre barro y basura, choca frontalmente con la narrativa de “producto sostenible y seguro” que el sector intenta proyectar.

Sin embargo, ni el artículo publicado por La Razón, ni el argumentario difundido por Interfresa en defensa de la extensión de norma, hacen mención a este contexto laboral. Las campañas de imagen previstas, según los documentos conocidos, se centran en resaltar la “sostenibilidad ambiental”, el “cumplimiento normativo” y la “proyección internacional” de los frutos rojos andaluces, sin contemplar medidas específicas para mejorar las condiciones materiales de las personas que los producen.

En ese sentido, el millón de euros anuales que Interfresa aspira a recaudar con cargo a todos los productores y comercializadores no se orienta a resolver ninguno de los problemas estructurales que afectan a la base laboral del sector, sino a restaurar una reputación dañada. El riesgo es evidente: que la campaña proyectada acabe percibiéndose, dentro y fuera de España, como un intento de blanquear prácticas aún no corregidas, y no como el reflejo de un cambio real.