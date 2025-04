Trabajadoras denuncian jornadas extenuantes de hasta 12 horas en Cuna de Platero, mientras la empresa sigue esquivando a la Inspección de Trabajo

Jornaleras de Huelva en Lucha alerta de que año tras año se presentan pruebas documentales —nóminas, registros horarios y testimonios directos— sin que la autoridad laboral actúe. La empresa, miembro destacado de Freshuelva, ya ha sido objeto de preocupación en campañas anteriores por su gestión interna.

Jueves, 3 de marzo de 2025. El colectivo Jornaleras de Huelva en Lucha ha denunciado este miércoles nuevas situaciones de explotación laboral en la empresa Cuna de Platero, una de las principales cooperativas de frutos rojos de la provincia, con sede en Moguer e integrada en la patronal Freshuelva. La organización ha vuelto a difundir testimonios verificados de varias trabajadoras del área de manipulado que relatan jornadas de hasta 12 horas sin compensación por horas extra ni nocturnidad, en condiciones precarias y bajo presión constante. Las denunciantes han solicitado expresamente preservar su anonimato por miedo a represalias. Según el colectivo, no se trata de casos puntuales: campañas anteriores se acompañaron de nóminas, registros horarios y otras pruebas documentales que fueron archivadas por la Inspección de Trabajo, sin que se llegaran a apreciar irregularidades.

Jornaleras de Huelva en Lucha ha difundido varios de los mensajes recibidos, de los que asegura tener plena verificación, y denuncia que las condiciones descritas coinciden con las ya comunicadas a la autoridad laboral en campañas anteriores. “Entramos a las siete de la tarde y salimos a las seis de la mañana. Y hoy otra vez: de 19:30 a 7:30. Sin horas extra, ni nocturnidad. Somos solo dos turnos para un volumen que necesitaría tres. Estamos agotadas. Nos gritan. No dormimos. Y para colmo, el comedor está fuera y nos mojamos para entrar”, recoge uno de los testimonios.

No es la primera vez que se denuncia públicamente a esta empresa. En campañas anteriores se aportaron registros horarios, nóminas y documentación que, según el colectivo, evidenciaban claramente discrepancias entre lo declarado y lo realmente trabajado. Sin embargo, las denuncias fueron sistemáticamente archivadas por la Inspección de Trabajo de Huelva, que en sus actas resolvió “no haber detectado indicios de infracción” o “carecer de elementos concretos” para sancionar.

Una de esas resoluciones —difundida también este miércoles— argumenta el archivo en que la denuncia no incluía la identificación nominal de la trabajadora ni datos específicos sobre fechas y turnos. Desde el colectivo, sin embargo, insisten en que se entregaron pruebas suficientes, pero anonimizaron los datos personales para proteger a las jornaleras afectadas. “Enviamos nóminas con los datos de la trabajadora borrados, registros horarios y pruebas que demostraban que el horario que la empresa entregaba no coincidía con el real. Ni la nómina tampoco. Por lo que sea…”, señalan con ironía.

Para el colectivo, el actual modelo de actuación de la Inspección de Trabajo en la provincia de Huelva impide proteger a las trabajadoras agrícolas, especialmente en los casos en que estas no pueden permitirse denunciar a título personal. Jornaleras considera que se está consolidando un sistema que blinda a las empresas denunciadas frente a cualquier consecuencia, aunque existan indicios graves. “Saben que nadie quiere hacerlo [denunciar a título individual], y se archiva la denuncia”, denuncian.

El funcionamiento de la Inspección de Trabajo en la provincia ha sido cuestionado por diversas organizaciones de defensa de los derechos laborales, que han documentado deficiencias graves como la escasa presencia en terreno, el archivo sistemático de denuncias o la falta de actuaciones sancionadoras. La Brigada de Observación de Derechos Humanos ‘Abramos las Cancelas’ llegó a advertir de un funcionamiento anómalo del organismo, en el que la falta de inspecciones efectivas y de seguimiento convertía las denuncias colectivas en meros trámites sin consecuencias. Según sus informes, en la práctica las administraciones públicas estarían contribuyendo a la normalización de condiciones laborales abusivas mediante la inacción sostenida de los mecanismos de control.

Cuna de Platero ya fue señalada en anteriores campañas por situaciones internas preocupantes. Durante la pandemia de COVID-19, trabajadores de la empresa alertaron de una elevada incidencia de contagios en las instalaciones, así como de la ausencia de medidas preventivas adecuadas. La dirección habría llegado a dejar de informar a la plantilla de los casos positivos detectados, lo que generó un ambiente de inseguridad y temor entre el personal del almacén.

Jornaleras de Huelva en Lucha asegura que continuará documentando estas situaciones y haciendo públicas las denuncias, aunque las instituciones sigan sin actuar. “No hay un solo año en que no denunciemos a Cuna de Platero, y no hay un solo año en que la Inspección vea nada raro”, señalan. “Seguiremos. Aunque archiven. Aunque miren para otro lado. Porque nosotras no vamos a callar”.