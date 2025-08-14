Ecologistas en Acción responsabiliza a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Tarifa de no aplicar las medidas preventivas del convenio forestal firmado en 2021.

Martes, 12 de agosto de 2025. Los incendios declarados recientemente en Torre Peña y Sierra Plata han arrasado cientos de hectáreas de alto valor ecológico, cultural y patrimonial en el litoral de Tarifa, gran parte de ellas dentro de los parques naturales de Los Alcornocales y El Estrecho. Según Ecologistas en Acción Andalucía, la magnitud de los daños se ha visto agravada por el incumplimiento, en parte, del convenio de gestión forestal firmado en 2021 entre el Ayuntamiento de Tarifa y la Junta de Andalucía, cuyo objetivo era reforzar la prevención de incendios forestales. A día de hoy, gran parte de las medidas previstas siguen sin concretarse ni aplicarse de forma efectiva.

Los terrenos afectados, de titularidad municipal, llevan años sin recibir el mantenimiento necesario. No se han acometido con la regularidad debida los trabajos de desbroce, adecuación de cortafuegos y vigilancia que habrían reducido el riesgo de propagación de las llamas. Las consecuencias son graves: hábitats destruidos, pérdida de biodiversidad, daños al patrimonio cultural —incluidas pinturas rupestres— y a la avifauna de la zona, con especies en peligro de extinción; afecciones a viviendas y enseres; y un riesgo extremo para las personas evacuadas y para el personal del operativo de extinción y desalojo. El impacto económico y social se prolongará durante años.

En noviembre de 2024, el Ayuntamiento de Tarifa valoró la necesidad de actualizar su Plan Municipal de Emergencias, caducado desde 2011, pero la propuesta fue descartada por los propios técnicos municipales.

En el caso del incendio originado en Sierra Plata, la Junta ha indicado que fue provocado, lo que plantea interrogantes sobre la intencionalidad de este atentado contra el patrimonio forestal. Ecologistas en Acción reclama que la investigación para esclarecer el origen de ambos incendios sea prioritaria, así como la restauración ecológica de las zonas afectadas y la puesta en marcha de planes de prevención y de silvicultura a largo plazo, en el contexto del cambio climático.

La organización considera inaceptable que, en lugar de asumir responsabilidades por la dejadez en la gestión de los montes, se intente culpar a personas y asociaciones que llevan décadas alertando sobre el abandono forestal y reclamando medidas efectivas. Además, alerta de la irresponsabilidad ecológica y política que supone promover urbanizaciones en terrenos forestales. En las zonas afectadas existen proyectos de gran envergadura, como una urbanización de 548.912 m² en la Sierra de Plata, tras la urbanización de Los Alemanes, y el macroproyecto Atlanterra Golf, de 1.379.780 m², que penetra en la ladera de la sierra. El incendio ha alcanzado incluso a algunos chalets de lujo de esta última.

Ecologistas en Acción exige a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Tarifa que cumplan de inmediato las obligaciones de prevención y mantenimiento recogidas en el convenio de 2021. La entidad plantea como urgencias un plan integral de gestión forestal que priorice la conservación, límites vinculantes a la presión turística y al uso público de los espacios naturales, depuración de responsabilidades políticas y técnicas por la inacción que ha agravado las consecuencias del incendio, y la elaboración y cumplimiento de planes de autoprotección en las urbanizaciones.

La organización ha agradecido la labor del personal que ha participado en el operativo de extinción y evacuación, desde bomberos forestales, retenes y agentes de Medio Ambiente hasta medios aéreos, cuerpos de seguridad, personal logístico, voluntariado y vecinos que han aportado recursos y apoyo moral. También ha trasladado su solidaridad a las personas que han visto dañadas sus viviendas, pertenencias o animales, y ha deseado la pronta recuperación del agente de la Guardia Civil atropellado durante las labores de evacuación.