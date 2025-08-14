Su gestión municipal y autonómica marcó hitos en la modernización de Huelva y la consolidación de la autonomía andaluza

Instituciones y dirigentes de todos los signos políticos destacan su carácter dialogante y su compromiso con la democracia

Jueves, 14 de agosto de 2025. Huelva y Andalucía despiden este 13 de agosto de 2025 a una de las figuras más relevantes de su historia política reciente. José Antonio Marín Rite, primer alcalde democrático de la capital onubense y presidente del Parlamento de Andalucía entre 1988 y 1994, ha fallecido a los 84 años en Punta Umbría, donde pasaba el verano junto a su familia. La noticia de su muerte ha generado un inmediato y amplio reconocimiento público, con condolencias llegadas desde todos los ámbitos institucionales y políticos, y un luto compartido que subraya la huella que deja su trayectoria.

🖤Trasladamos nuestro más sentido pésame, así como todo nuestro cariño y afecto a los familiares y amigos de José Antonio Marín Rite, quien fuera alcalde de Huelva durante nueve años, los primeros de la nueva etapa democrática en el país. DEP pic.twitter.com/UJx3ooqYt9 — Ayuntamiento Huelva (@AytoHuelva) August 13, 2025

El Ayuntamiento de Huelva ha decretado tres días de luto oficial y ha ordenado que las banderas ondeen a media asta en todos los edificios municipales. La alcaldesa, Pilar Miranda, ha recordado que “fue un hombre de diálogo y consenso, que amó profundamente a Huelva y trabajó por ella durante toda su vida”. El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Moreno Bonilla, lo ha definido como “un hombre dedicado a su tierra”, mientras que la vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, lo ha calificado como “un buen socialista, un maestro para muchos y referente del socialismo onubense y andaluz”. Desde el PSOE de Huelva se ha afirmado que “deja una huella imborrable en la historia de nuestra tierra… su compromiso, honestidad y dedicación al servicio público fueron ejemplo para todos”. El ex alcalde Gabriel Cruz lo ha descrito como “una persona inteligente y honesta que se desvivió por nuestra ciudad y sus gentes, un referente muy querido y admirado”. El presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre, ha transmitido su pésame en nombre de la Cámara.

Nacido el 29 de junio de 1941 en Valverde del Camino, Marín Rite estudió Derecho en Madrid y se colegió como abogado en 1968. Desde sus primeros pasos en la profesión se vinculó a la defensa de los derechos laborales, colaborando en los últimos años de la dictadura con despachos laboralistas ligados a UGT y al clandestino PSOE, primero en Sevilla y después en Huelva. En plena Transición participó en la reorganización de su partido a nivel provincial y regional, defendiendo a trabajadores en conflictos laborales y sumando su experiencia jurídica al incipiente proyecto democrático.

En abril de 1979 encabezó la candidatura socialista a las primeras elecciones municipales democráticas en Huelva. Con 37 años se convirtió en el primer alcalde elegido libremente por los ciudadanos tras el franquismo, iniciando una etapa de nueve años en la que la ciudad experimentó profundas transformaciones. Su gestión se centró en dotar a Huelva de infraestructuras y servicios propios de una capital moderna, pero también en recuperar símbolos culturales que se encontraban abandonados. Durante su mandato se rehabilitaron el Gran Teatro y la Casa Colón, que pasaron a convertirse en espacios clave para la vida cultural. También se acometieron obras de saneamiento que pusieron fin a las inundaciones crónicas que afectaban a barrios enteros durante las lluvias, un problema que arrastraba la ciudad desde hacía décadas.

El estilo de Marín Rite como alcalde estuvo marcado por la cercanía y la búsqueda de consensos, un valor que en aquellos años de construcción democrática resultaba esencial para el avance de las políticas municipales. Fue reelegido en dos ocasiones y dejó la alcaldía en septiembre de 1988 para asumir la Presidencia del Parlamento de Andalucía.

Esta tarde nos ha dejado José Antonio Marín, primer Alcalde de Huelva de la etapa democrática. Una persona inteligente y honesta, de profundos valores que se desvivió por nuestra ciudad y sus gentes. Un referente muy querido y admirado, cuya marcha resulta muy dolorosa. Cuanta… — Gabriel Cruz (@GabrielCruzSt) August 13, 2025

Su llegada al frente de la Cámara autonómica, el 30 de septiembre de 1988, lo convirtió en el primer onubense en ocupar ese puesto. Durante sus seis años de mandato presidió el traslado del Parlamento a su sede actual, el Hospital de las Cinco Llagas, en 1992, coincidiendo con la Expo de Sevilla y con un impulso general de modernización en Andalucía. Bajo su presidencia, la institución parlamentaria consolidó sus procedimientos y reforzó su perfil como garante del debate democrático.

Marín Rite compaginó responsabilidades institucionales con una larga carrera legislativa. Fue diputado autonómico por Huelva desde 1982 hasta 2004, y entre 1986 y 1988 presidió la recién creada Federación Andaluza de Municipios y Provincias, desde la que defendió la autonomía y la cooperación municipal. En el Senado, donde representó a Andalucía como senador autonómico en dos etapas (1986–1988 y 1994–2004), destacó como portavoz socialista en la Comisión de Justicia y en asuntos autonómicos. En 2004 fue elegido senador por la provincia de Huelva, aunque renunció pocos meses después para asumir un nuevo cargo ejecutivo.

Ese nuevo destino fue la presidencia de la Autoridad Portuaria de Huelva, que ocupó desde enero de 2005 hasta aproximadamente 2011. En esos años impulsó la modernización de las instalaciones, la ampliación de muelles y la captación de nuevas rutas comerciales, reforzando el papel del puerto como motor económico provincial. Defendió un modelo de desarrollo compatible con el respeto medioambiental de la ría, consciente de su valor estratégico y ecológico.

Su trayectoria le valió numerosas distinciones: la Medalla de Honor del Parlamento de Andalucía, la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort, la Medalla de Oro de la Ciudad de Huelva en 2009, la medalla conmemorativa del Colegio de Abogados de Huelva por sus 50 años de ejercicio profesional en 2018 y, en 2019, el nombramiento de una calle en el Ensanche Sur con su nombre.

Retirado de la vida pública desde hacía más de una década, seguía siendo un referente para el socialismo onubense y para quienes habían compartido con él tareas institucionales. Hasta poco antes de su fallecimiento se le pudo ver en actos y homenajes, siempre con la discreción que cultivó en sus últimos años.

Su muerte cierra una página importante de la historia reciente de Huelva y de Andalucía. Queda el recuerdo de un alcalde que modernizó su ciudad, de un presidente parlamentario que fortaleció la autonomía, de un gestor portuario que impulsó la economía local, y sobre todo, de un político que supo poner el interés general por encima de las siglas. En palabras del propio Gabriel Cruz, “un referente muy querido y admirado” cuya ausencia deja un vacío en la memoria colectiva onubense.