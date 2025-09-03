El centro hospitalario dirigido por Manuel García de la Vega ha obtenido una puntuación de 45,03 puntos sobre 100, un suspenso en toda regla.

La peor Área de Gestión Sanitaria (AGS) ha sido la Macroárea Sur de Córdoba (53,11) y el peor distrito, el Bahía de Cádiz (53,05).

Miércoles, 3 de septiembre de 2025. El Sindicato de Enfermería, Satse, en Andalucía ha realizado un análisis detallado de los resultados de la evaluación final del Contrato Programa 2024 del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y alerta de una gestión sanitaria desigual y deficiente que se traduce en una puntuación media general de 64,96 puntos sobre 100.

Estos datos reflejan «el estado de colapso en el que se encuentra el Sistema Sanitario Público Andaluz (SSPA), arrastrado por la falta crónica de plantillas y recursos necesarios para garantizar una asistencia de calidad».

El Contrato Programa evalúa el desempeño de los centros sanitarios en accesibilidad (principalmente listas de espera), eficiencia y humanización. Sin embargo, los resultados evidencian una disparidad alarmante entre las distintas áreas sanitarias, una consecuencia de una gestión que, en la mayoría de los casos, no responde a criterios de equidad ni de sostenibilidad.

Los resultados reflejan una gran desigualdad según la tipología de centros:

Áreas de gestión sanitaria

Entre las 16 AGS han obtenido una puntuación media de 65,53 puntos, siendo la mejor puntuación la de la AGS Norte de Córdoba (73,57 puntos) y la peor puntuación, la de la Macroárea Sur de Córdoba (53,11 puntos).

Distritos sanitarios

La media de los 17 distritos es de 68,32 puntos. La mejor puntuación es la del Distrito Guadalquivir (82,05 puntos) y la peor, la del Distrito Bahía de Cádiz (53,05 puntos).

Hospitales

Entre los 16 centros hospitalarios, la media es de 60,82 puntos, siendo la mejor puntuación la del Alto Guadalquivir de Andújar (85,96 puntos). La peor puntuación es la del Hospital Juan Ramón Jiménez (45,03 puntos).

Las listas de espera son un problema estructural y uno de los principales factores que han penalizado la puntuación de los centros en 2024.

Satse señala que esta situación no es fruto del azar, sino de «una política de gestión errónea que podría estar incentivando el crecimiento de la sanidad privada al mantener limitada la capacidad de la pública«. En este sentido, el sindicato alerta de una paradoja en los servicios quirúrgicos, pues los pacientes soportan esperas interminables para someterse a intervenciones mientras muchos quirófanos permanecen cerrados durante jornadas completas por falta de personal».

Por ello, insiste en que el problema no es la demanda asistencial, sino «la incapacidad del SAS para organizar y para dotar a las infraestructuras de los profesionales y medios necesarios para su funcionamiento».

Crispación y castigo económico a los profesionales

Además de la falta de personal y de la no cobertura de bajas e incidencias, el sindicato denuncia el castigo económico que han sufrido enfermeros y fisioterapeutas. Y es que, pese al esfuerzo realizado con recursos insuficientes, han visto reducida su Productividad-Complemento al Rendimiento Profesional (CRP), lo que ha supuesto pérdidas retributivas de hasta 2.000 euros.

Considera que el SAS está imponiendo objetivos inalcanzables a centros sanitarios con plantillas precarias y que después penaliza a sus profesionales, «provocando un ahorro presupuestario a costa de recortar sus salarios«. Además, critica que el 80% de los profesionales se vean atrapados en unos objetivos en los que no pueden influir.

En este sentido, el sindicato exige al SAS una reforma integral del sistema de evaluación y del complemento de Productividad-CRP, que se abone el 100% y que esta retribución se integre progresivamente en los complementos fijos de los profesionales, eliminando la incertidumbre y la arbitrariedad.

Además, Satse reclama que los objetivos establecidos en el marco del Contrato Programa «estén adaptados a las plantillas reales, teniendo que ser plenamente alcanzables». De lo contrario, «se entra en un círculo vicioso de desmotivación, desgaste y descontento, una dinámica que la sanidad pública no puede permitirse, salvo que lo que pretenda el SAS sea imponer objetivos inalcanzables para cuadrar sus cuentas deficitarias a costa de las retribuciones de los trabajadores».

Por último, el sindicato insiste en exigir al SAS que refuerce las plantillas y garantice la dotación de recursos suficientes en todos los centros sanitarios como condición indispensable para asegurar una atención de calidad a la ciudadanía y unas condiciones laborales dignas para los profesionales.