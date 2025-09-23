Huelva «Gran Ciudad»: Con Andalucía reclama la activación inmediata de los distritos y los presupuestos participativos

Mónica Rossi en rueda de prensa sobre Distritos y Presupuestos Participativos en Huelva

Rossi: “Toca cumplir con la legalidad y dar pasos firmes hacia una participación real y efectiva”.

La iniciativa propone iniciar en octubre el proceso para dividir la ciudad en distritos, convocar el Consejo del Movimiento Ciudadano y aprobar un reglamento de Presupuestos Participativos.
Martes, 23 de septiembre de 2025. El Grupo Municipal Con Andalucía (Izquierda Unida, Podemos e Iniciativa del Pueblo Andaluz) ha anunciado edste martes que llevará al próximo Pleno del Ayuntamiento de Huelva una iniciativa para que se cumpla la normativa derivada de la consideración de la ciudad como municipio de gran población, aprobada en octubre de 2024. La propuesta plantea abrir desde octubre un proceso participativo para la división de la ciudad en distritos y la elaboración del reglamento de sus Juntas Municipales de Distrito; la convocatoria del Consejo del Movimiento Ciudadano en el último cuatrimestre del año, conforme al reglamento de participación; y la redacción de un Reglamento de Presupuestos Participativos para aplicar lo recogido en el artículo 30 del Reglamento de Participación Ciudadana.

La portavoz de Con Andalucía, Mónica Rossi, ha señalado que “toca cumplir con la legalidad y dar pasos firmes hacia una participación real y efectiva. Huelva no puede quedarse atrás en el desarrollo de órganos de descentralización que acerquen la gestión municipal a los barrios y a la ciudadanía”. Rossi ha recalcado que “los Distritos y los Presupuestos Participativos son herramientas fundamentales para que la ciudadanía pueda decidir sobre las prioridades de gasto, implicarse en la vida municipal y contribuir a un modelo de ciudad más democrático, transparente y cercano”. También ha recordado que “el reglamento de participación ciudadana de Huelva, así como la legislación andaluza, ya establecen la obligatoriedad de estos instrumentos. Ahora lo que hace falta es voluntad política para ponerlos en marcha”. A su juicio, con esta iniciativa “se da un paso importante hacia la madurez democrática de la ciudad, haciendo de Huelva un municipio donde la gente tenga voz directa en los asuntos que le afectan”.

Según el dictamen registrado por el Grupo Municipal Mixto Con Andalucía para su debate en el pleno de septiembre, el régimen de gran población exige articular los distritos como divisiones territoriales con órganos desconcentrados para impulsar la participación, así como el funcionamiento regular de los órganos de participación previstos en el Reglamento de Participación Ciudadana, entre ellos las Juntas Municipales de Distrito y el Consejo del Movimiento Ciudadano, y el desarrollo reglado de procesos de presupuestos participativos.

