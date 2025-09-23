El clima de enfrentamiento y acoso al rival propiciado por PP y VOX se instala también en Huelva

Enrique Gaviño (PSOE) denuncia en un vídeo que los insultos contra Mari Tere Flores forman parte de una deriva que confunde libertad de expresión con libertad de insulto.

La concejala socialista anuncia que llevará a los tribunales los ataques machistas y las amenazas recibidas en redes sociales.

Martes, 23 de septiembre de 2025. El clima de polarización y enfrentamiento polí. tico alentado por el Partido Popular y la extrema derecha en el ámbito nacional, amplificado y blanqueado por medios afines, ha encontrado terreno fértil también en Huelva. Lo que a primera vista podrían parecer episodios aislados de insultos o descalificaciones en redes sociales o en actos públicos, responde a un modelo de oposición basado en la crispación permanente y el acoso al adversario político. Un modelo que convierte al rival en enemigo y que degrada deliberadamente el espacio público.

NO ME VOY A CALLAR Escuchar a los vecinos y vecinas de Huelva y dar voz a los problemas que sufren en sus barrios, es… Publicada por Mari Tere Flores Bueno en Lunes, 22 de septiembre de 2025

Las consecuencias de esa estrategia son visibles. No se trata solo de la violencia verbal en redes contra cargos electos, abunda en la normalización de insultos en escenarios pagados con dinero público, como ocurrió en Trigueros durante las fiestas patronales, o de la multiplicación de perfiles falsos que alimentan la confrontación. Lo que se ensaya en Madrid o en el Congreso se replica en provincias con el mismo guion: deslegitimar al adversario a base de insultos y amenazas, hasta convertirlo en objetivo de odio.

En este contexto, el parlamentario andaluz Enrique Gaviño, secretario general de la Agrupación Municipal del PSOE en Huelva capital, ha difundido este martes un vídeo en el que denuncia públicamente los ataques dirigidos a la concejala de partido en el Ayuntamiento de Huelva Mari Tere Flores.

“Los insultos a nuestra compañera hacen parar y reflexionar porque le hacen daño a las personas, porque ella lo pasa mal y porque no es la primera vez”, afirma Gaviño, recordando que los socialistas onubenses han sufrido también pintadas amenazadoras en sus sedes. “Tenemos que pararnos a reflexionar y a decir, ‘Basta’. Porque si no decimos ‘Basta’, esos insultos crecen. Porque si no decimos ‘Basta’, los que amenazan se sienten fuertes y no podemos permitírselo”.

El dirigente socialista ha insistido en que no debe confundirse la libertad de expresión con “la libertad de difamación y de insulto” y que este problema “ya no va de ideas políticas, va de valores y de principios”. Según Gaviño, cada agresión refuerza la convicción de su partido de defender los valores democráticos y obliga a reclamar respeto, moderación y debate con argumentos frente a la degradación del discurso público.

Un día antes, la propia Mari Tere Flores, viceportavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Huelva, había hecho público en Facebook que recibe de forma reiterada insultos y amenazas en redes sociales. En su mensaje señaló que “no es la primera vez que esto ocurre” y que en otras ocasiones los ataques han llegado a ser directamente amenazas. “Son muchos los comentarios de este tipo que he recibido de perfiles vinculados a la derecha más radical de esta ciudad”, escribió, añadiendo que algunos de esos perfiles son falsos y están “alimentados desde el poder”.

Flores acompañó su publicación con ejemplos concretos, entre ellos un mensaje en el que se la insulta con expresiones machistas y degradantes. Aseguró que no piensa tolerar más este tipo de conductas y anunció que en los próximos días interpondrá denuncia en los tribunales.

La coincidencia temporal entre la denuncia pública de Flores y la respuesta de Gaviño pone de manifiesto que lo ocurrido no es un incidente aislado. Supone la expresión local de un clima político envenenado. La estrategia de confrontación y acoso al rival que PP y VOX han convertido en seña de identidad nacional amenaza con instalarse también en Huelva, degradando la convivencia democrática y sustituyendo el debate político por el insulto organizado.