La Mezquita vuelve a ser epicentro de unas jornadas que combinan investigación académica y evocación festiva.

Del 10 al 12 de octubre, el municipio recrea su pasado andalusí con música, simposios, pasacalles y un gran zoco.

Jueves, 2 de octubre de 2025. Almonaster la Real celebrará entre el 10 y el 12 de octubre sus Jornadas de Cultura Islámica, una cita que convierte a la localidad en un escenario vivo de su pasado andalusí. Durante esos días, el municipio se transforma en la antigua Al-Munastyr, con sus calles estrechas y sinuosas llenas de animación, música y gastronomía, mientras la Mezquita, erigida en el cerro, recupera el papel central que tuvo durante siglos.

La programación de esta edición reunirá actividades de carácter académico y divulgativo con propuestas festivas abiertas al público. Habrá pasacalles, conciertos, representaciones teatrales, talleres y exposiciones, junto a un gran zoco donde se ofrecerán productos y sabores inspirados en la tradición árabe. Como en años anteriores, se celebrarán simposios y conferencias dedicados a la presencia musulmana en la zona, con el objetivo de difundir y profundizar en el conocimiento histórico de Al-Ándalus.

Estas jornadas, institucionalizadas hace más de dos décadas, se han consolidado como uno de los referentes culturales de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Cada año atraen a especialistas y visitantes que encuentran en Almonaster un espacio para el diálogo entre culturas, la convivencia y el intercambio de ideas. En torno a la Mezquita —una de las pocas de origen andalusí que se conserva prácticamente íntegra en una zona rural, declarada Bien de Interés Cultural desde 1931—, se articula un programa que combina divulgación científica y participación ciudadana.

El espíritu de la cita se refleja en la recuperación de escenas históricas que evocan la vida de la villa bajo las leyes del Corán. Las Jornadas de Cultura Islámica no solo celebran la herencia patrimonial, sino que buscan proyectar un horizonte de progreso cultural, económico y social para el municipio y su entorno, en el que la memoria de Al-Ándalus se convierte en herramienta de identidad y futuro.