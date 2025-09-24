El concejal de Urbanismo sostiene que no se impondrán más restricciones a los vecinos y habla de “equilibrio” en la ordenanza.

El argumento convierte en caricatura la defensa municipal y deja en evidencia la denuncia de Con Andalucía sobre la exclusión del barrio.

Relacionado…

Jueves, 25 de septiembre de 2025. El primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Huelva, Felipe Arias, ha explicado este jueves que el barrio de Isla Chica queda fuera de la futura Zona de Bajas Emisiones (ZBE) porque “no se puede obligar a sus vecinos a comprarse un coche eléctrico ni restringirles el acceso a sus calles”, según adelanta Europa Press. Arias sosteiene que la ordenanza municipal busca “el equilibrio” y no pretende imponer más problemas a los ciudadanos.

El argumento sorprende por lo insólito. Nadie ha planteado que la creación de una ZBE implique obligar a la compra de coches eléctricos, y menos aún que esa sea la disyuntiva en un barrio como Isla Chica. Al enarbolar esa excusa, Arias convierte en caricatura la defensa de la ordenanza y deja sin respuesta la cuestión de fondo: por qué se margina de la ZBE a una de las zonas donde más se perciben los efectos de la contaminación.

La posición del concejal refuerza de forma involuntaria la denuncia realizada ayer por Con Andalucía y por el catedrático Jesús de la Rosa, que insisten en que Isla Chica y los barrios del sur y suroriental de la ciudad son los que deberían estar en el centro de cualquier planificación seria para mejorar la calidad del aire. En lugar de atender a esa crítica con datos o con un plan de intervención, la respuesta del Ayuntamiento se limita a plantear un escenario ficticio que, lejos de justificar la exclusión del barrio, confirma la falta de argumentos sólidos para sostenerla.