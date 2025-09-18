El trbunal superior andaluz estima el recurso de la asociación proisraelí ACOM y revoca la sentencia que había avalado la medida.

La UiGR estudia recurrir ante el Supremo mientras APDHA y la Red Universitaria por Palestina denuncian un “retroceso jurídico”.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha anulado el acuerdo de la Universidad de Granada (UGR) que suspendía sus colaboraciones académicas y científicas con instituciones israelíes. La resolución estima el recurso de la asociación Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM), con sede en Madrid, según publicó este jueves El Independiente de Granada.

El fallo revoca la sentencia dictada en marzo por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Granada, que había avalado la legalidad de la decisión universitaria. La UGR aprobó en mayo de 2024 la suspensión de relaciones como respuesta a las movilizaciones estudiantiles, del profesorado y de la sociedad civil que denunciaban el genocidio en Gaza, recordó el mismo medio.

De acuerdo con la información adelantada por El Independiente de Granada, la Sala considera que la medida vulnera derechos fundamentales vinculados a la dignidad y la igualdad, además de limitar el alcance de la autonomía universitaria, que —según el tribunal— no puede ejercerse “afectando a terceros”.

Tras conocerse la sentencia, la Universidad de Granada ha manifestado “respeto” al fallo, aunque sus servicios jurídicos estudian los “siguientes pasos” y no descartan interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) y la Red Universitaria por Palestina, que participaron en el proceso como codemandadas, lamentaron lo que califican de un “retroceso jurídico” y confirmaron que recurrirán al Supremo. Ambas organizaciones recordaron que la decisión universitaria estaba plenamente alineada con la legislación universitaria y con el deber de respetar el derecho internacional humanitario.

Según la misma fuente, la APDHA subrayó que la sentencia del TSJA se produce en un contexto en el que una comisión internacional de la ONU ha concluido que Israel está cometiendo genocidio en Gaza, con matanzas de civiles, ataques a hospitales y la obstrucción deliberada de la ayuda humanitaria.