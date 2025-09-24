Con Andalucía reprocha que el Ayuntamiento redujo a 15 días el plazo de alegaciones pese a que la normativa estatal exige un mínimo de 30

El dictamen del grupo municipal señala que el proyecto es parcial y sesgado, ignora la contaminación industrial y pide ampliar la ZBE a los barrios Sur y Suroriental.

Miércoles, 24 de septiembre de 2025. La portavoz de Con Andalucía en el Ayuntamiento de Huelva, Mónica Rossi, ha presentado esta semana en rueda de prensa una propuesta alternativa para la futura Zona de Bajas Emisiones de la capital. Acompañada por el catedrático de la Universidad de Huelva Jesús de la Rosa, especialista en contaminación atmosférica, Rossi ha calificado la ordenanza impulsada por el equipo de gobierno municipal como “una auténtica chapuza” por no atender a los datos científicos disponibles. El investigador sostuvo que las áreas seleccionadas ya contaban con restricciones previas y que el diseño planteado resulta meramente simbólico y poco efectivo, al excluir barrios donde la población está más expuesta a la contaminación, como Isla Chica, Pérez Cubillas o Marismas del Titán.

La denuncia del grupo municipal se apoya en un dictamen que recuerda que el Real Decreto 1052/2022 obliga a que todos los proyectos de Zonas de Bajas Emisiones incluyan la delimitación precisa de las áreas afectadas, la evaluación de la contaminación con datos de años anteriores, el análisis del origen de la polución, objetivos cuantificables, medidas de control de accesos y estacionamiento, indicadores de seguimiento, un plan de comunicación y participación ciudadana y una memoria económica que contemple los impactos sociales y en los grupos vulnerables. Según el documento, el proyecto presentado por el Ayuntamiento de Huelva se limita a reproducir parcialmente la estructura formal exigida por la normativa, sin desarrollar de forma completa los objetivos de reducción de contaminación atmosférica, gases de efecto invernadero y ruido. El texto lo califica como parcial y sesgado y advierte que los objetivos de mejora ambiental y de salud se cuantifican en función de un sistema de monitorización que todavía no se ha instalado.

El dictamen detalla además que el plazo de alegaciones fue de tan solo quince días, cuando la normativa estatal fija un mínimo de treinta, y que el contrato para el suministro e implantación de las cámaras de control se tramitó antes de que concluyera ese periodo. El expediente de licitación se inició el 17 de septiembre de 2024 por un importe de 894.389 euros, la adjudicación se produjo el 3 de abril de 2025 y la formalización el 6 de mayo. El grupo municipal sostiene que la ordenanza debió someterse a información pública antes de esa licitación, pues cualquier modificación posterior podía resultar inviable. Esta secuencia transmite, según el documento, la percepción de que el proyecto será ejecutado sin cambios, limitando la participación pública y la posibilidad de introducir mejoras.

Otro de los aspectos que destaca el dictamen es que la ordenanza se centra únicamente en las emisiones del tráfico rodado, cuando en Huelva existe un segundo foco de contaminación que no se da en otras ciudades con ZBE: el industrial. El texto recuerda un episodio de quince días consecutivos de alta contaminación atmosférica atribuido a la actividad de Atlantic Copper en la avenida Francisco Montenegro, con niveles elevados de dióxido de azufre, ozono troposférico y picos de arsénico que alcanzaron los cincuenta microgramos por metro cúbico. A partir de este ejemplo, el grupo municipal defiende que el plan debe tener en cuenta tanto las emisiones del tráfico como las de origen industrial y priorizar la intervención en las barriadas Sur y Suroriental, entre las que se citan Pescadería, Marismas del Titán, Matadero, Isla Chica, Los Rosales y Pérez Cubillas.

El documento reclama además la implementación de una red local de monitoreo ambiental que complemente a la autonómica y ofrezca a la ciudadanía información clara y transparente sobre la evolución de la calidad del aire. También insiste en que el Ayuntamiento debe incorporar datos sobre contaminación atmosférica, ruido y emisiones de gases de efecto invernadero, identificar a la población social y sanitariamente vulnerable y evaluar los beneficios y posibles impactos sociales de la medida sobre los residentes de las zonas afectadas y de las que puedan incorporarse en el futuro.

El proyecto municipal prevé dividir la ZBE en tres áreas delimitadas en torno al centro y al Barrio Reina Victoria, con un perímetro aproximado de cuatro kilómetros y una superficie conjunta de unas sesenta hectáreas. Estas zonas coinciden con espacios que ya contaban con restricciones de tráfico, por lo que diversas voces académicas y sociales consideran que no representan un avance real en términos de salud pública. El debate sobre la implantación de la Zona de Bajas Emisiones en Huelva permanece abierto, con un Ayuntamiento decidido a mantener su calendario y colectivos que reclaman una planificación mucho más ambiciosa y ajustada a los datos científicos.