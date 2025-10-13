Un escándalo que comenzó hace menos de un mes siendo “cuatro casos aislados”, según la exconsejera de sanidad, y que ha derivado en al menos 2.000 mujeres sin diagnosticar de cáncer de mama, entre las que se encontrarían varios casos de fallecimientos, y que ahora las organizaciones sanitarias apuntan que podría darse en otro tipo de cánceres como el de colon o cuello de útero. El Gobierno andaluz, antes de que comiencen a aflorar deficiencias en otros padecimientos, anunciará en la jornada del miércoles un plan para reforzar los cribados de estas patologías que se unen al plan de choque anunciado la pasada semana, valorado en 12 millones de euros y basado en horas extras del personal sanitario andaluz para solventar la crisis del cribado de cáncer de mama.

Moreno Bonilla insiste en que está trabajando en una regulación del Servicio Andaluz de Salud que supondrá ceses a personas responsables y ha insistido en que su prioridad es solucionar la situación y “escuchar a las mujeres afectadas”. Sin embargo, desde Amama le han afeado que haya priorizado reunirse con la Asociación Española Contra el Cáncer antes que con ellas, a pesar de haberle pedido un encuentro. Desde la oposición han señalado la “tibieza” de la AECC en esta crisis, señalando que la organización tiene vínculos con el PP. Jesús Maza, dirigente de la organización, fue coordinador de la campaña por la alcaldía de Sevilla de Jose Luis Zoido, ministro de Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy.

El Sindicato de Médicos de Andalucía denuncia que los anuncios y ceses emitidos por la Junta de Andalucía son “insuficientes” y considera que son medidas que “no cambian el problema de fondo”. El Ejecutivo andaluz defiende el plan de choque presentado mientras las denuncias de casos específicos se suceden de forma continuada, como el caso de una mujer fallecida con cáncer en Sevilla, cuya familia ha impuesto una denuncia por no haber recibido una segunda revisión en el tiempo estipulado, o la que se presentará en la jornada del miércoles en los juzgados de Instrucción de El Prado de Sevilla sobre el caso de un hombre con cáncer de mama fallecido “sin que el SAS le realizara seguimiento”, como expone el abogado de la causa, José Antonio Sires.

Mentiras y privatizaciones

Además de con planes de choques y ceses, Moreno Bonilla planea salir de esta crisis a golpe de esquivar y falsear la realidad. El pasado jueves, durante la celebración del pleno andaluz, el presidente del parlamento, Jesús Aguirre, se negaba a realizar un cambio en el orden del día para atajar la crisis de los cribados de cáncer de mama en la sesión porque, según refirió, “no me da la gana”. Durante la jornada, Moreno Bonilla expuso que el número de mamografías derivadas a la privada era “cero”. Sin embargo, la Junta de Andalucía tiene vigente desde 2021 un contrato con la compañía Centro de Diagnóstico Granada S.A. valorado en 5,4 millones de euros para la realización de estas pruebas debido a “la falta de medios propios”. Unos acuerdos que el Gobierno andaluz utiliza continuamente en distintos servicios sanitarios dentro de su estrategia de crear un sistema de “colaboración público-privada”.

Otro de los puntos del argumentario oficial de la Junta es que los casos se centran en “un 90%” únicamente en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Sin embargo, esta versión es puesta en duda por las asociaciones de mujeres afectadas, profesionales y colectivos en defensa de la sanidad pública, que consideran que se trata de un problema estructural que afecta a todo el territorio.

Aurora Báez Boza. Haciendo periodismo desde Andalucía. Premio periodismo social Alberto Almansa 2022 y premio Constantino Ruiz Carnero, que reconoce la libertad de expresión por la Asociación de Prensa de Granada en 2024. @laespigaora.bsky.social

Contenido bajo Licencia Creative Commons. Publicado originalmente en El Salto