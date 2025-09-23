La iniciativa ciudadana, con más de 6.000 firmas de apoyo, se debatirá en el próximo Pleno municipal y recupera la Declaración Institucional aprobada en 2016 por unanimidad

El colectivo denuncia la paralización de las obras desde 2019, critica la incoherencia del PP y recuerda que miles de piezas del patrimonio onubense permanecen almacenadas sin exposición pública

Jueves, 25 de septiembre de 2025. La Asociación de Amigos del Museo Onubense (AMO) ha presentado este jueves una iniciativa ciudadana que se debatirá en el próximo Pleno del Ayuntamiento de Huelva con el objetivo de que el edificio del antiguo Banco de España, en la Plaza de las Monjas, sea destinado de manera definitiva a Museo Arqueológico de la ciudad.

La propuesta será defendida por Pedro Jiménez, como miembro del colectivo, y recupera la Declaración Institucional aprobada en 2016 por unanimidad de todos los grupos municipales, que reconocía la idoneidad del inmueble como espacio expositivo para albergar la riqueza patrimonial de Huelva.

Desde la asociación recuerdan que en 2019 las excavaciones realizadas en el patio del edificio sacaron a la luz restos de un inmueble romano, reforzando aún más la conveniencia de su uso arqueológico. Sin embargo, las obras quedaron paralizadas y, desde entonces, el futuro del edificio permanece en el aire.

“Estamos parados sin saber qué destino tendrá el edificio del Banco de España, cuando precisamente los restos hallados refuerzan la idea de su conversión en museo arqueológico”, ha denunciado Jiménez, quien ha lamentado que en Huelva “los restos arqueológicos que aparecen acaban tapados en lugar de ponerse en valor”, como ocurrió en la Plaza de las Monjas, la Plaza Arqueológica o Isla Saltés.

La iniciativa de AMO ha recabado más de 6.000 firmas ciudadanas de apoyo y subraya que el actual Museo de Huelva carece de espacio suficiente, lo que obliga a mantener miles de piezas almacenadas sin exposición pública. Entre ellas, destacan ajuares de la Necrópolis de La Joya, el Depósito de Bronce del estuario Tinto-Odiel o importantes registros fenicios y griegos.

“No hay ninguna explicación para que lo que en 2016 era bueno hoy deje de serlo. Lo que pedimos al Partido Popular es que mantenga la posición que defendió entonces y que lo haga ahora en coherencia con lo aprobado”, ha reclamado Jiménez, recordando que el PP fue uno de los grupos que más presionó en aquel momento para que el Banco de España se destinara a Museo Arqueológico.

La Asociación de Amigos del Museo insiste en que la ubicación del inmueble, en pleno centro histórico, lo convierte en un espacio privilegiado y estratégico para integrar y poner en valor los restos arqueológicos de la ciudad. Por ello, la iniciativa que se debatirá en el Pleno solicita el compromiso de todas las administraciones implicadas —Ayuntamiento, Junta de Andalucía y Gobierno de España— para dar un impulso definitivo a este proyecto largamente esperado por la ciudadanía onubense.