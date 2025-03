AVE a Huelva: hipocresía del PP e intento de Pilar Miranda de apropiarse del trabajo ajeno

El PSOE dejó lista la Declaración de Impacto Ambiental en 2010, pero el PP, cuando tuvo la oportunidad de avanzar en las obras, la dejó caducar deliberadamente.

Jueves, 20 de marzo de 2025. El AVE a Huelva ha sido un proyecto eternamente postergado, pero no por cuestiones técnicas ni económicas, sino por la absoluta falta de voluntad política del Partido Popular cuando ha gobernado. El caso es claro: el PSOE dejó lista la Declaración de Impacto Ambiental en 2010, pero el PP, cuando tuvo la oportunidad de avanzar en las obras, la dejó caducar deliberadamente. Ahora, con el proyecto reactivado y en fase de licitación, la derecha onubense, con Pilar Miranda a la cabeza, pretende venderse como protagonista de un éxito que nunca les interesó. Hablamos de la misma derecha que enterró el proyecto y dejó a Huelva fuera de la red de alta velocidad mientras en otras provincias andaluzas se multiplicaban las inversiones ferroviarias.

Tres décadas de bloqueo popular

La historia del AVE a Huelva es la historia de un agravio comparativo. Mientras Sevilla tuvo su AVE en 1992, Málaga en 2007 y Granada en 2019, Huelva siguió marginada en la planificación ferroviaria nacional. Durante los gobiernos de José María Aznar (1996-2004), las inversiones se destinaron al Madrid-Barcelona y al Madrid-Valencia, sin que nadie en el PP hiciera el más mínimo esfuerzo por incluir a Huelva en la ecuación.

Fue con Zapatero cuando, por primera vez, el proyecto se puso en marcha de verdad. En 2007, se aprobó el Estudio Informativo y, en 2010, la Declaración de Impacto Ambiental, el requisito imprescindible para iniciar la obra. Pese a la crisis económica, el trámite quedó listo y era sólo cuestión de voluntad política continuar con el proceso. Pero entonces llegó el PP al Gobierno.

Cuando Mariano Rajoy tomó el poder en 2011, su gobierno paralizó el AVE a Huelva y dejó caducar la DIA, lo que supuso que todo el trabajo previo quedara en papel mojado. Es más, el Ministerio de Fomento bajo el PP borró cualquier previsión presupuestaria para la línea. Mientras tanto, otras provincias andaluzas sí veían avances en su red de alta velocidad. Huelva, en cambio, siguió condenada a su vía única y a trenes obsoletos.

Con el cambio de gobierno en 2018, el PSOE retomó el proyecto. En 2021, se iniciaron los trámites para un nuevo Estudio Informativo y, en 2024, quedó aprobado definitivamente con su correspondiente Declaración de Impacto Ambiental. Esta semana, el Gobierno ha licitado los proyectos de construcción, lo que supone el primer paso real hacia la materialización de la infraestructura.

Lo de la Alcaldesa de Huelva es de traca. Afirmar que “hemos conseguido” que en un año el Gobierno cambie de opinión. A quien quiere engañar? Este Gobierno lleva tramitando el proyecto desde 2018. Hemos conseguido? Que ha conseguido? Cuando ha participado en algo? Ni una sola… pic.twitter.com/8FF6BHUz2J — Gabriel Cruz (@GabrielCruzSt) March 20, 2025

Y justo ahora, cuando el AVE a Huelva ya es una realidad tangible, aparece Pilar Miranda para intentar colgarse la medalla. La alcaldesa ha llegado a decir que «hemos conseguido que el Gobierno cambie de opinión en un año». ¿De verdad?

La tramitación del AVE lleva en marcha desde 2018. Miranda no ha participado en una sola reunión clave, no ha impulsado ninguna propuesta seria y, cuando el PP tuvo la oportunidad de avanzar, su partido fue quien boicoteó la obra. Su único papel en este asunto ha sido aparecer a última hora para hacerse la foto y tratar de vender como propia una victoria que no le pertenece.

Así lo advierte el ex alcalde de Huelva y actual diputado del PSOE, Gabriel Cruz,, contundente, en redes sociales: «Lo de la alcaldesa de Huelva es de traca. Afirmar que ‘hemos conseguido’ que en un año el Gobierno cambie de opinión. ¿A quién quiere engañar? Este Gobierno lleva tramitando el proyecto desde 2018. ¿Qué ha conseguido? ¿Cuándo ha participado en algo? Ni una sola conversación, ni un solo intercambio de ideas. Más nos valdría que dejase tanto postureo y alzase la voz en Sevilla ante el presidente que no gobierna y destroza privatizando nuestra sanidad«. El diputado socialista pone el foco donde duele. El PP ha convertido la mentira en estrategia, y su relato sobre el AVE a Huelva no es más que un ejemplo más de su cinismo político.

Por su parte, Fran Baluffo, también del PSOE, lo dejaba claro este miércoles: “Hoy es un día histórico para Huelva. El Gobierno de España cumple con Huelva. Pero, ¿y la Junta de Andalucía? ¿Dónde está el materno infantil? ¿Dónde está la unidad de cirugía vascular? ¿Dónde está la ciudad de la justicia? ¿O el nuevo centro de salud del Molino? Moreno Bonilla no se acuerda ni de dónde está Huelva y Pilar Miranda se calla y aplaude a la Junta. Su silencio le hace daño a Huelva”.

No es que el PP no haya movido un dedo por el AVE a Huelva, es que su alcaldesa ni siquiera es capaz de plantar cara a su propio partido cuando se trata de exigir inversiones para la ciudad.

La memoria es importante

La historia del AVE a Huelva no se puede reescribir al antojo del PP. Sus gobiernos han sido responsables del mayor retroceso en este proyecto, y sus líderes locales, como Pilar Miranda, no pueden ahora intentar presentarse como adalides de una lucha que nunca les interesó. Los datos son claros: el AVE avanzó con el PSOE, el PP lo enterró.

El intento de la alcaldesa de Huelva de venderse como artífice de este avance es una maniobra burda y cínica. El trabajo ha sido de otros. La memoria es importante, Huelva no debe ignorar que los responsables de décadas de retraso se disfrazan de salvadores.

Perico Echevarría es editor y director de La Mar de Onuba