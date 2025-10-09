Vandalizan con excrementos la sede de Podemos Huelva por un cartel contra el genocidio del pueblo palestino

El cartel con el lema “Stop genocidio del pueblo palestino” apareció manchado y parcialmente arrancado.

Desde la formación morada señalan la “intolerancia moldeada por el neofascismo” y denuncian la impunidad de estos actos reiterados.

Jueves, 9 de octubre de 2025. La sede provincial de Podemos Huelva ha amanecido este jueves con excrementos esparcidos en su fachada y sobre un cartel en el que podía leerse “Stop genocidio del pueblo palestino”. Según ha informado la formación, no es la primera vez que la sede sufre actos vandálicos, aunque en esta ocasión “se han esmerado especialmente usando excrementos como forma de expresión”.

El responsable de organización de Podemos en la capital, José Antonio González, ha señalado que “es habitual que rompan nuestros carteles y dejen otras muestras de vandalismo”, pero que este ataque “parece especialmente dirigido contra los carteles alusivos al genocidio que tiene lugar en Palestina”. González ha atribuido estos hechos a “la intolerancia que el neofascismo, en las redes y los medios, consigue moldear en algunas mentes, llevándolas a actitudes violentas”.

Desde Podemos recuerdan que la sede no es solo un espacio político, sino también una oficina de colaboración social en la que se ayuda a ciudadanos a tramitar el ingreso mínimo vital y otras ayudas públicas. Aun así, los carteles con referencias a Palestina son, según destacan, los más atacados. “Contrasta con la presencia masiva de la ciudadanía en las concentraciones que se vienen convocando para denunciar el genocidio y la política colonial israelí”, apuntan desde la formación.

Podemos Huelva ha condenado estos hechos, que califica de “manifestaciones de incivismo” que no solo dañan su sede, sino que “ensucian y degradan el aspecto de la vía pública en un enclave tan hermoso y transitado como la calle Marina”.