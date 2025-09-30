El municipio celebra del 10 al 19 de octubre la trigésima edición de una cita ya consolidada en su calendario cultural

La programación incorpora pintura rápida, escape room y espectáculos en el Monasterio con motivo de su 525 aniversario

Jueves, 2 de octubfre de 2025. Lucena del Puerto celebra del 10 al 19 de octubre la XXX Semana Cultural, una cita que forma parte ya del calendario cultural de la localidad y que en esta edición llega con un programa diverso y con guiños a la historia patrimonial del municipio. Organizada por el Ayuntamiento en colaboración con la Asociación Cultural Lucena del Puerto, la propuesta reúne arte, gastronomía, música y actividades participativas.

El programa tiene como escenario principal el Monasterio de la Luz, que conmemora este año el 525 aniversario de su fundación. Allí se celebrará un concierto-homenaje a Juanita Reina, interpretado por su sobrina Lola Reina junto a la Orquesta Clásica de Huelva, además de un espectáculo sinfónico dedicado a las grandes bandas sonoras del cine.

Entre las novedades, destaca el primer Concurso de Pintura Rápida “Monasterio de la Luz”, que llevará la creación artística a las calles, y un Escape Room en el recinto ferial, pensado para compartir en familia y con amigos. La gastronomía vuelve a ocupar un lugar central con la Muestra Gastronómica, donde se recuperan platos tradicionales como los revoltillos con tomate, dulces caseros —con el polvorón como seña local— y postres de frutos rojos. Este año, los premios a la Mejor Tapa y al Mejor Postre se entregarán en jornadas separadas, lo que dará mayor protagonismo a cada especialidad.

El programa se completa con un foro-teatro, actividades deportivas para la juventud y una visita cultural a Villarrasa. Un recorrido variado que subraya el sentido participativo de la Semana Cultural y su valor como espacio de encuentro para el arte, la memoria y la vida comunitaria de Lucena del Puerto.