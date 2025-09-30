El Teatro Cinema Corrales acoge del 7 al 9 de octubre una cita organizada por Kalathoussa y el Ayuntamiento con apoyo de la Diputación

Jueves, 2 de octubre de 2025. El Teatro Cinema Corrales será el epicentro de la XXVII edición de las Jornadas de Arqueología y Territorio de Aljaraque, que se celebrarán del 7 al 9 de octubre organizadas por la Asociación Cultural Kalathoussa y el Ayuntamiento de la localidad, con la colaboración de la Diputación de Huelva. Este encuentro, que se ha consolidado a lo largo de los años como referente provincial en el estudio y la difusión del patrimonio, vuelve a reunir a expertos y ciudadanía en torno a la historia onubense.

El programa de esta edición pone el foco en el patrimonio arqueológico de distintas comarcas de la provincia, con ponencias que abordarán aspectos de la Sierra, la Tierra Llana y el Condado, además de dedicar un espacio a Corrales, núcleo con un notable pasado histórico. Los encargados de impartir estas conferencias serán especialistas onubenses de reconocido prestigio como David González Cruz, Olga Guerrero, Luis González, Juan Manuel Carvajal, Omar Romero de la Osa y Juan José Fondevilla.

Uno de los momentos destacados será la presentación de las Actas del XII Encuentro de Arqueología del Suroeste Peninsular, celebrado en Aljaraque en 2022. El volumen reúne más de cincuenta artículos elaborados por investigadores de España y Portugal que participaron en aquella cita, y estará disponible en formato digital gratuito a través de la web municipal, convirtiéndose en una obra de referencia para los estudios arqueológicos en Andalucía y en la región suroccidental.

Las jornadas se han visto enriquecidas por actividades complementarias. Como preámbulo, se organizó una visita guiada al Museo de Huelva para disfrutar de la exposición La Joya: vida y eternidad en Tarteso y al Santuario de La Cinta. Tras las ponencias, el 15 de octubre se ha previsto una visita arqueológica y patrimonial al municipio de Aroche, con el objetivo de acercar sobre el terreno la riqueza cultural del territorio onubense.

La Asociación Cultural Kalathoussa, con Pedro Campos como figura destacada, mantiene así la línea de trabajo que ha hecho de Aljaraque un punto de encuentro imprescindible para la reflexión sobre la memoria histórica y arqueológica de la provincia. Con el respaldo institucional del consistorio y la Diputación, las Jornadas de Arqueología y Territorio refuerzan su papel como espacio de divulgación científica y de participación ciudadana en torno al patrimonio común.