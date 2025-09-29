El movimiento ciudadano convoca el 4 de octubre en Aracena una jornada cultural y solidaria en apoyo a Palestina.

La recaudación se destinará íntegramente a la UNRWA, con la participación de más de cien voluntarios y sesenta entidades colaboradoras.

Lunes, 29 de septiembre de 2025. La plataforma La Sierra con Gaza ha presentado este 29 de septiembre en el Ayuntamiento de Aracena la convocatoria del segundo festival solidario en apoyo al pueblo palestino, que tendrá lugar el sábado 4 de octubre. El acto ha servido para reiterar la condena de lo que sus portavoces han calificado como genocidio y barbarie en Gaza y para subrayar la necesidad de que la ciudadanía siga movilizándose frente a la pasividad de los gobiernos.

Mercedes Sacristán, portavoz del colectivo, ha explicado que la iniciativa nace de la indignación de un grupo de vecinos y vecinas “horrorizados” por lo que está sucediendo en Palestina. Ha recordado que llevan dos años organizando concentraciones y actos en Aracena y otros pueblos de la Sierra, en coordinación con la Red Española de Solidaridad con Palestina (Rescop). “Queremos decir que no en nuestro nombre y exigir a las autoridades que hagan algo por parar esta masacre”, ha señalado.

Sacristán ha insistido en que la presión de la sociedad civil es la que ha comenzado a forzar reacciones institucionales: “Los gobiernos no actúan por voluntad propia, lo hacen a rebufo de la movilización popular. Por eso es tan importante seguir en la calle”.

Carlos Serrano, también portavoz de la plataforma, ha explicado los tres objetivos principales del festival: denunciar el genocidio en Gaza, sensibilizar a la población mediante un evento cultural y recaudar fondos. La recaudación se destinará a la UNRWA, la agencia de Naciones Unidas para la población refugiada palestina. Ha recordado que el año pasado, gracias a la primera edición organizada por el colectivo Payasos de Bellota, se recaudaron 12.000 euros destinados al Hospital Al Awda y a su personal sanitario a través de la asociación vasca Paz y Dignidad. “Ese hospital ha desaparecido tras meses de ataques, y los médicos han tenido que huir o han sido asesinados. Este año es imposible repetir aquella fórmula”, ha explicado.

El festival ha sido presentado como una cita que comenzará a las 12:30 horas con una batucada y pasacalles por el centro de Aracena y se prolongará hasta la madrugada. Habrá recitales de poesía, mesas redondas con ponentes de diferentes lugares, conciertos, actividades infantiles y un ambigú solidario. Más de un centenar de voluntarios han confirmado su participación en la organización y en las actividades, entre poetas, escritores, artistas y colectivos de la comarca. Además, se habilitarán puntos de venta de merchandising solidario —banderas, camisetas, chapas— cuyos beneficios se sumarán a la recaudación.

En la rueda de prensa ha intervenido también el alcalde de Aracena, Manuel Guerra, quien ha subrayado que el Ayuntamiento “tenía y tiene una obligación moral” de apoyar la iniciativa. Guerra ha agradecido la labor de la plataforma y ha destacado que, en un momento de escasa reacción institucional, la sociedad civil está demostrando ser vanguardia en la defensa de causas justas. “Lo que está sucediendo en Gaza desmonta los avances del derecho internacional desde el Holocausto. Hoy nadie puede alegar que no sabe lo que ocurre: vivimos un genocidio retransmitido en directo. No cabe neutralidad, porque la indiferencia nos convierte en cómplices”, ha afirmado.

El regidor ha llamado además a la Unión Europea a adoptar una respuesta mucho más firme frente al Gobierno de Israel: “No se trata de estar contra el pueblo judío, sino contra quienes perpetran y sostienen esta barbarie”. Ha insistido en que la voz de los municipios también debe hacerse oír frente a instancias superiores, y ha animado a la ciudadanía a participar en la jornada del 4 de octubre “para que se visibilice que somos más los que estamos en contra del genocidio que los que callan o lo sostienen”.

Para la plataforma La Sierra con Gaza, la Sierra de Aracena se ha convertido en un referente solidario dentro del movimiento global de apoyo a Palestina. “Con lo pequeños que somos, hemos conseguido levantar un movimiento ciudadano con fuerza. El año pasado lo lanzó el colectivo Payasos de Bellota; este año lo hemos abierto a más gente y más asociaciones, y la respuesta ha sido impresionante”, ha valorado Serrano.