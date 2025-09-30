La marcha saldrá a las 12 horas desde la rotonda de bomberos y finalizará en la Plaza de las Monjas, donde se leerá un manifiesto

El colectivo estudiantil onubense llama a institutos, universidad y ciudadanía a sumarse a la movilización en apoyo a Palestina

Miércoles, 1 de octubre de 2025. Estudiantes de Huelva han convocado para este jueves, 2 de octubre, una manifestación contra lo que califican de genocidio contra el pueblo palestino. La marcha comenzará a las 12 horas en la rotonda de bomberos de la capital y concluirá en la Plaza de las Monjas, donde se dará lectura a un manifiesto.

En su comunicado, el colectivo estudiantil ha hecho un llamamiento a toda la ciudadanía y, en especial, al alumnado de institutos y de la universidad, para “apoyar al Pueblo Palestino y seguir denunciando el genocidio perpetrado por Israel”. Según los convocantes, “llevamos 77 años de genocidio contra el Pueblo Palestino, y en Huelva lo tenemos muy claro; ¡alcémonos contra el sionismo!”.

La nota de prensa sostiene que esta última etapa de violencia comenzó hace casi dos años, pero recuerda que, a su juicio, el origen del conflicto se remonta a 1948 con la creación del Estado de Israel. Entre las denuncias incluidas en el texto se encuentran los “bombardeos indiscriminados contra población civil, escuelas, hospitales, refugios y campamentos, la prohibición de entrada de ayuda humanitaria, el bloqueo de alimentos, agua, electricidad y combustible, el asesinato de periodistas, el apartheid en Cisjordania y el avance de asentamientos ilegales en la zona”.

Los organizadores citan declaraciones de dirigentes israelíes como las del ministro de Defensa Yoav Gallant —“He ordenado un asedio completo a la Franja de Gaza. No habrá electricidad, ni comida, ni combustible. Estamos luchando contra animales humanos y actuaremos en consecuencia”— o las del primer ministro Benjamín Netanyahu, quien apeló a un pasaje bíblico que, según los convocantes, “el sionismo interpreta como la orden de destruir por completo a la población de Amalec, sin perdonar a hombres, mujeres, niños o ganado”.

Los estudiantes afirman que la cifra de muertes estimada asciende a 600.000 y llaman a incrementar la presión social para frenar la situación. “Por ello, las estudiantes de Huelva llamamos a que toda la comunidad estudiantil salga a las calles el jueves 2 de octubre a las 12h, para gritar al unísono con todos nuestros compañeros desde todos los lugares del estado español ¡que pare el genocidio contra el pueblo palestino!”, concluye la convocatoria.