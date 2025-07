'Con dos webcams', el caso Exo Petrol Huelva en 'Conversaciones...'

La denuncia sindical ha tenido un altavoz propio en el programa Conversaciones con ios webcams..., el espacio de entrevistas que dirige y presenta perico Echevarría en La Mar de Onuba TV en el que Javier expuso en primera persona la situación que vive la plantilla. Durante la entrevista, el delegado sindical del SAT enla empressa, Fracnsco Javier Ferrer, explica cómo se combinan el fraude del convenio, la precariedad salarial y la realización de trabajos extracontratados, y detalla cómo CEPSA se beneficia de estas prácticas sin asumir responsabilidad alguna.

Para el SAT, el caso Exo Petrol no es un incidente aislado, sino un ejemplo de cómo la subcontratación se utiliza para degradar condiciones laborales en sectores industriales estratégicos. El sindicato advierte que la combinación de un convenio inapropiado, salarios ilegales y trabajos ajenos al contrato dibuja un escenario de vulneración sistemática de derechos. Con las pruebas ya en manos de las autoridades y la presión sindical creciendo, CEPSA deberá responder no solo ante la justicia, sino también ante la opinión pública. El SAT anuncia que no cesará en su denuncia hasta que se repare el fraude y se garantice que la plantilla de Exo Petrol trabaja bajo las condiciones que legalmente le corresponden.