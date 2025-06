Lunes, 23 de junio de 2025. Decir que el Acuerdo del Pulmón Verde de 1997 fue un fraude, no es ninguna barbaridad, sino la realidad interesada derivada de un compromiso formal roto, de una ilusión en la que participó toda Huelva. Desde que se anunció el proyecto de construcción del albergue municipal, ha habido declaraciones, información a la prensa de los diferentes pasos para su construcción y, nadie ha vacilado ni por un momento sobre lo que significaba ocupar ilegalmente una parcela cuyo uso se acordó casi 30 años antes. Incluso un concejal del ayuntamiento se permitió decir no hace mucho, que el Acuerdo era muy viejo, que había pasado mucho tiempo y que ya no tenía validez; o en otra ocasión otros también dijeron que el proyecto se iba a ejecutar sí o sí o, de otra forma más gráfica, por c******.

Hoy en día no es ningún secreto que nos sentimos engañados y maltratados por la tropelía que día a día va tomando forma en el Parque Moret. No obstante, aquello, que fue un “montaje” para ellos (ayuntamiento y cómplices silenciosos) significó un momento de enorme alcance social, en el que nosotros creímos y creemos, a pesar de todo, y que hoy ha sido vaciado de contenido en contra de la opinión, manifestada reiteradas veces, por el entorno del parque, asociaciones, colectivos y partidos políticos, en número más que suficiente para inducir a la reflexión.

Lo que está ocurriendo es una “variable de enajenación» consciente de un bien público para construir un albergue en una parcela predestinada para otro uso, (permuta) incumpliendo un acuerdo firmado y haciendo caso omiso a la literalidad del texto sobre exclusión de edificaciones incompatibles con las funciones del Parque.

Veamos lo que tenemos:

un acto institucional,

firmado por el alcalde,

por todos los partidos políticos,

y la Plataforma Parque Moret,

ante la sociedad onubense,

con documento gráfico que lo prueba,

con toda la avalancha informativa que generó este hecho.

¡Y NO IMPORTA NADA, SE CAMBIA LO QUE CONVIENE Y ASÍ DE SENCILLO SE POSIBILITA LA ENTRADA A LA ESPECULACIÓN URBANÍSTICA!, con la mayor naturalidad; una maniobra que da lugar a la sustitución del centro de interpretación arqueológica acordado en 1997, por un albergue municipal, insólito invento del ayuntamiento a plantar en un sitio privilegiado de nuestro singular parque moret.¿Por qué en el Parque?

En definitiva, una FARSA organizada por el gobierno municipal, y como protagonistas, los valedores de toda la operación: los regidores, el de entonces y la de ahora.

Cordiales saludos.

PLATAFORMA PARQUE MORET