Huelva, 15 de octubre de 2025

Estimado Sr./Sra.:

Me dirijo a usted como representante de la asociación Onubenses Unidos por una Sanidad Pública de Calidad (ONUSAP).

Como bien conocerá, la sanidad onubense atraviesa un momento muy difícil, ya que, lejos de mejorar, ha ido empeorando día a día. Son muchas las carencias estructurales que sufrimos en nuestra provincia. Nuestros hospitales sufren una importante falta de medios tanto humanos como materiales; siguen sin construirse el Materno Infantil y los CHARES que aliviarían la carga asistencial de un Juan Ramón Jiménez permanentemente saturado; nos siguen faltando especialidades como la Cirugía Torácica y la Cirugía Pediátrica, mientras continúan bajo mínimos otras tan importantes y sensibles como las de Psiquiatría Neurología o Cirugía Vascular; se observan cada vez más problemas en Oncología, en una provincia con alto nivel de incidencia de cáncer; la Atención Primaria continúa su declive y no se solucionan las listas de espera en pruebas diagnósticas, de especialidades y cirugías.

En ONUSAP llevamos años denunciando todos estos problemas y reclamando soluciones que no llegan, así que resulta especialmente sangrante la noticia que hemos conocido estos días sobre el cribado del cáncer de mamá. Y es que estamos seguros de que si se hubiese atendido y puesto solución al menos a algunas de las carencias denunciadas, estas mujeres, entre las que sabemos positivamente que hay también mujeres onubenses, no hubieran tenido que sufrir esta difícil situación. Y es que los recursos que se están desviando hacia la sanidad privada, son mucho más necesarios en nuestros hospitales, donde, además, cunden mucho más y llegan a más personas.

Queremos una sanidad pública de calidad para Huelva, queremos dejar a nuestros hijos y nietos un buen sistema sanitario público, un sistema universal que no discrimine a nadie por su situación económica, algo hacia lo que ya nos estamos encaminando y a lo que hemos de poner remedio.

Por todo ello, convocamos una manifestación el día 28 de octubre que partirá de la fuente de los Bomberos de Huelva y finalizará en la Plaza de las Monjas, donde se leerá un manifiesto, y a la que nos gustaría invitarle a usted y a la institución que representa.

Esperando que nos acompañe ese día, le saluda atentamente,

Diego Mora (Presidente de ONUSAP).