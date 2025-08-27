La vicesecretaria general del PSOE-A denuncia que el PP niega los insultos mientras difunde “memes” contra Pedro Sánchez y María Jesús Montero

Visita a las fosas en exhumación del cementerio de la Soledad de Huelva y defensa de la memoria democrática y de las asociaciones memorialistas

Martes, 26 de agosto de 2025. La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, ha denunciado la “hipocresía” e “irresponsabilidad” del presidente de la Junta de Andalucía y del PP andaluz, Juan Moreno Bonilla, por asegurar, desde la Feria de Almería, que el PP “no insulta”, horas después de que el vicesecretario nacional de Política Autonómica, Elías Bendodo, apareciera “en guayabera y morenito de la playa” llamando “pirómana” a la directora general de Protección Civil. Márquez ha realizado estas declaraciones durante una visita a fosas en exhumación en el cementerio de la Soledad de Huelva, acompañada por representantes de la Asociación de Memoria Histórica y Democrática de Huelva y de SOS Bebés Robados Huelva.

Según ha señalado, “todo el mundo sabe en Andalucía que Moreno Bonilla es un suavón y que manda a su equipo, a los matones, a que digan lo que él no dice, porque va con carita de bueno”. Ha advertido además de que la estrategia “del poli bueno y el poli malo ya no cuela” y ha pedido que desde el Gobierno andaluz y el PP-A “no tomen por tontos” a los andaluces, aludiendo a las redes del PP “donde están todos los días haciendo memes insultando al presidente Pedro Sánchez o insultando a María Jesús Montero”.

Márquez ha exigido a Moreno Bonilla que pida “de manera inmediata” a Bendodo una rectificación por su ofensa a la directora general de Protección Civil, “simplemente porque es socialista y le cae mal”, y ha subrayado que no puede hacer “ese ejercicio de irresponsabilidad tan grande cuando estamos hablando de incendios”.

También ha reclamado “responsabilidad y respeto” al presidente de la Junta, del que ha dicho que “se fue a Japón la última semana de julio y ha estado tres semanas de vacaciones” en un verano de alto riesgo, con 93 incendios que afectan a un centenar de municipios y unas 3.000 personas desalojadas en Andalucía.

La dirigente socialista ha pedido al PP-A que cese su “radicalización partidista” y “vuelva a la senda” de los valores democráticos y de la memoria histórica. Ha considerado “mejor” el PP-A que no votaba en contra de la ley andaluza de Memoria Democrática que el que, con Moreno Bonilla, “se radicaliza y habla de batallitas del abuelo” al referirse a las políticas de verdad, justicia y reparación, así como al reconocimiento de bebés robados y sus familias.

Márquez ha defendido “espacios comunes de consenso” y ha afirmado que “en una sociedad justa y democrática, nadie debería oponerse a que una persona pueda conseguir los restos de un familiar” represaliado. Ha certificado que “queremos saber la verdad” y ha destacado el “compromiso real” del Gobierno de España con la memoria democrática en Andalucía, con una inversión de medio millón de euros en el cementerio onubense, donde ya se han exhumado 161 cuerpos de unos 600 estimados por los profesionales.

Sobre una eventual convocatoria electoral autonómica, ha señalado que corresponde a Moreno Bonilla “pulsar el botón”, y ha asegurado que, sea cuando sea, al PSOE-A “le pillará trabajando”, “en el tajo” y centrado en denunciar la “mala gestión” del Gobierno del PP, especialmente “la privatización clara de la sanidad” en Andalucía.

En relación con la acogida de menores migrantes no acompañados procedentes de Canarias, ha exigido al presidente andaluz una actitud “propositiva” y que “no recurra a los juzgados para no recibir a niños y niñas que vienen solos, sin padre ni madre, huyendo de la muerte y la miseria”.