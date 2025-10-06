Moreno Bonilla adjudica 25,5 millones a una empresa sancionada por la CNMC para su campaña institucional

El pasado 4 de junio se adjudicaba un lote de un concurso público por un valor estimado de más de 25,5 millones de euros a la empresa Carat SA cuyo objeto era la Planificación de Medios, ejecución de los Planes de Medios y compra de Espacios en Soportes Publicitarios para las acciones de Comunicación Institucional de la Consejería de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, que dirige Antonio Sanz Cabello. Carat SA pertenece al Grupo Dentsu, una multinacional de publicidad y relaciones públicas cuya matriz está en Japón

Lunes, 6 de octubre de 2025. El próximo año 2026 está prevista la convocatoria de elecciones al Parlamento de Andalucía y está en juego la presidencia de Juanma Moreno en la Junta de Andalucía. Para ello, ya tenía previsto invertir estas decenas de millones de euros de los impuestos de los andaluces en vendernos su gestión como presidente de la Junta de Andalucía entre 2025 y 2026. Es decir, que le estamos pagando su campaña a la Presidencia de la Junta con dinero público, un dinero que va a invertir en vendernos lo bien que lo ha hecho como presidente de la Junta de Andalucía. Así, el PP en Andalucía sale dopado a la campaña electoral.

Empresa sancionada por un cártel para repartirse contratos de publicidad institucional

En mayo de 2018, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sancionaba a cinco empresas por infracción muy grave: Carat España SAU, Inteligencia y Media SA, Media By Design Spain SA, Media Sapiens Spain SL y Persuade Comunicación y a tres de sus directivos o representantes legales por el intercambio de información comercial sensible, con el objetivo de repartirse los concursos basados en el Acuerdo Marco 50/2014, por cuatro de las cinco adjudicatarias del mismo. (Expte. S/0584/16 Agencias de Medios), así como a algunos de sus directivos.

La conducta sancionada consistió en el intercambio de información comercial sensible, con el objetivo de repartirse los concursos basados en el Acuerdo Marco 50/2014. En dicha conducta participaron cuatro de las cinco adjudicatarias (Carat, Persuade, Media Sapiens y Media By Design), con la colaboración de Ymedia. El papel de Ymedia resultó fundamental para la coordinación y los intercambios de información entre Carat (empresa de su mismo grupo empresarial Dentsu) y el resto de empresas sancionadas, que han aprovechado el hecho de que Ymedia también tenía relaciones comerciales con otra de las empresas sancionadas (Persuade) para canalizar a través de ella sus comunicaciones. Tras la sanción, la matriz japonesa Dentsu convierte a Ymedia Wink en la empresa iProspect España.

En el expediente de sanción, la CNMC considera acreditada una conducta prohibida, tipificada como una infracción muy grave del artículo 62.4.a) de la LDC, y les impuso las siguientes multas:

Carat España SAU: 4 millones de euros. Inteligencia y Media: 2 millones de euros. Media Sapiens Spain SL: 627.890 euros. Persuade Comunicación SA: 495.000 euros. La Audiencia Nacional confirmó el cártel de agencias de medios entre 2014 y 2016



La Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional, en varias sentencias en octubre de 2023, confirmó la existencia de un cártel formado por varias agencias de medios que pactaron el reparto fraudulento de adjudicaciones de contratos de publicidad institucional de la Administración General del Estado, entre diciembre de 2014 y mayo de 2016, precisamente bajo el gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy.

Por ello, la Audiencia Nacional confirmó la sanción impuesta por la CNMC a cuatro compañías y tres directivos con más de siete millones de euros por alterar las adjudicaciones públicas. En las sentencias, los magistrados comparten con la CNMC que «el comportamiento de las empresas sancionadas y de algunos de sus directivos evidencia una actuación concertada contraria a la competencia» tras examinar todo el material probatorio que figura en el expediente, como correos electrónicos remitidos entre las licitadoras.

Así, en una de las sentencias, promovidas por los recursos de las empresas sancionadas, la Audiencia Nacional, indica que «el contenido de los correos electrónicos ponen de manifiesto que las empresas y directivos sancionados se comunicaban entre sí de forma previa a la presentación de las ofertas, conociendo cada uno de ellos cuál era la oferta que iba a presentarse para alterar el sistema competitivo en la adjudicación de los contratos derivados del Acuerdo Marco, toda vez que las empresas competidoras (con la intermediación tanto de Ymedia como de Carat, ambas del Grupo Dentsu) disponían de las estrategias comerciales y de otros elementos sensibles (estimaciones de ofertas económicas y técnicas, de descuentos, PEC, estrategias de defensa e incluso facturas», tal y como se recoge en una de las sentencias.

Contratos de la Junta de Andalucía para la Comic-Con de Málaga

El último fin de semana de septiembre se celebró en Málaga la Comic-Con, que ha sido un desastre de organización, como atestiguan las críticas de todo aquel que la ha visitado. Aparte de caro, la frase de moda de todos los asistentes durante su celebración ha sido «cola para todo». A pesar de que la Junta de Andalucía y Juanma Moreno nos lo vendan como una gestión modélica, cuando hay que reconocer que en nada se le parece al original, que se celebra en San Diego.

La Junta de Andalucía adjudicó dos contratos relacionados con el evento de cómic de Málaga. El primero de ellos es de la Agencia Digital de Andalucía, dependiente de la Consejería de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, cuyo titular es Antonio Sanz Cabello, y cuyo título era el Patrocinio institucional por parte de la Agencia Digital de Andalucía del evento Comic-Com Málaga 2025, por un valor de 484.000 euros a la empresa Dentsu Spain SL, adjudicado con fecha 1 de septiembre de 2025.

El segundo contrato es de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y el Deporte de Andalucía, SA, dependiente de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior, cuyo titular es Carlos Arturo Bernal Bergua. El contrato es por valor de 3.025.000 euros, y el objeto del contrato es la «contratación de los servicios necesarios para la participación de Andalucía en el evento Comic-Con de Málaga 2025«, y se adjudicó también a la empresa Dentsu Spain SL. Ambos contratos se adjudicaron bajo la modalidad de negociados sin publicidad.

El Grupo Dentsu (Carat SA y Dentsu Spain SL) obtiene así contratos de la Junta de Andalucía por valor estimado de algo más de 29 millones de euros.