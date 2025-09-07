La plataforma, integrada en el movimiento estatal, denuncia la ocupación ilegal, el apartheid y la matanza de miles de menores palestinos.

Reclama al Gobierno español un embargo integral de armas a Israel y la ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales.

Relacionado…

Domingo, 7 de septiembre de 2025. El pasado lunes 1 de septiembre se constityó Marea Palestina Huelva, como parte de la Plataforma Estatal Marea Palestina: la educación contra el genocidio. La iniciativa surge de la implicación de docentes, familias, personal de administración y servicios, y colectivos vinculados al ámbito educativo en todo el Estado, que han decidido organizarse frente a lo que califican como un genocidio sin parangón en el siglo XXI.

El manifiesto fundacional sostiene que no es posible comenzar el curso 2025/26 con normalidad mientras en Gaza continúan los crímenes contra la población civil palestina. La declaración recuerda que más de 18.500 niños y niñas han sido asesinados, miles han sido mutilados gravemente o heridos, y otros han muerto por desnutrición a causa del bloqueo a la ayuda humanitaria impuesto por Israel. Según el texto, todos estos crímenes responden a una ideología racista y extremista que, además, “está envenenando el aire que respiramos en nuestros colegios e institutos desde hace unos años”.

La plataforma denuncia la ocupación ilegal de los territorios palestinos, el sistema de apartheid que somete a la población no judía y el genocidio perpetrado por el Estado de Israel, “sobre todo ahora en Gaza”. Frente a ello, Marea Palestina pone en el centro a la educación como herramienta indispensable para combatir la deshumanización y defender la dignidad humana.

El manifiesto recuerda que la legislación internacional y las recomendaciones de la UNESCO establecen la educación para la paz y la no violencia como contenidos transversales obligatorios en todos los países. La propia normativa española lo recoge: la vigente ley de educación, la LOMLOE, en línea con sus predecesoras, incluye como principios irrenunciables la educación en Derechos Humanos y la educación para la paz y la no violencia. Por ello, advierten, “la educación para la paz es un deber ético, pero también legal del que no puede desentenderse el sistema educativo”.

La declaración subraya que “las y los docentes, el PAS y el conjunto de las comunidades educativas no podemos guardar silencio ante lo que está sucediendo en Gaza”. Y añade que “ha llegado el momento de que la educación, la sociedad en su conjunto, incluidos los gobiernos y la Unión Europea, tomen medidas inmediatas contra el genocidio y exijan el cumplimiento del derecho internacional y particularmente la protección internacional reforzada que requieren los niños y niñas en un conflicto bélico”.

Entre las acciones que se impulsarán en Huelva y en otros puntos del Estado destacan la interpelación a claustros y Consejos Escolares para que se adhieran a la declaración; el registro fotográfico de los apoyos institucionales en los centros educativos; encierros; asambleas abiertas; y la acción denominada Pasamos Lista, que consiste en la lectura pública de los nombres de los 19.000 estudiantes palestinos asesinados en Gaza, en localizaciones significativas de los municipios adheridos.

La plataforma hace un llamamiento a la comunidad educativa a sumarse de forma activa a estas iniciativas y a “arrastrar el manto de indiferencia” que, denuncian, ha cubierto la matanza de la población palestina.

Finalmente, el manifiesto exige de manera explícita al Gobierno español que decrete “el embargo integral de compraventa y tránsito de armas al Estado de Israel y proceda a la ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales con dicho Estado”. Una demanda que consideran urgente e inaplazable: “Ya no podemos esperar más”, concluye la declaración.