La pésima gestión del Servicio Andaluz de Salud vista por 16 pacientes agraviados

La gente ya no se calla. Buen ejemplo de ello son las declaraciones de 16 personas que han decidido contar en EL LIBRE sus malas experiencias tras saberse que las listas de espera para consulta de especialista y para intervenciones quirúrgicas están peor que nunca

Viernes, 19 de abril de 2024. Los usuarios del SAS tienen que soportar el ninguneo constante de una sanidad pública precaria, deficiente, impropia de un país desarrollado en pleno siglo XXI. A continuación, este periódico se hace eco de algunos de los muchos testimonios que recibe a diario, comentarios que son gritos de ayuda producto de una desesperación lógica cuando la salud está en juego. Porque los fríos datos de las listas de espera no son sólo números, sino vidas humanas que necesitan asistencia lo antes posible.

La peor espera es la que se realiza estando enfermo. La vulnerabilidad crece y la sensación de abandono e indefensión se apoderan del paciente. Es el caso del hijo de J. M. B., que lleva esperando más de seis meses para operarse de un testículo: «Lo tiene muy hinchado de agua, hasta muchas veces le da vergüenza salir a la calle, porque todo el mundo se fija en el paquete demasiado abultado a través de su pantalón. Le fastidia caminar porque le roza el bulto tan grande del testículo con su muslo».

La mujer de José Antonio sigue esperando una extirpación del tiroides derecho

José Antonio y su esposa viven en Granada los graves problemas del SAS: «Es lamentable el desprecio que sufrimos los pacientes por parte de la sanidad pública en Andalucía. A día de hoy, mi esposa, con múltiples y continuas patologías, espera cita en Cirugía de Endocrino del Hospital Universitario de Granada PTS, para que se decidan a extirpar una zona del tiroides derecho que le está ocasionando serios problemas. Yo, a día de hoy, no puedo solicitar atención médica en Atención Primaria ni telefónica ni presencial en Villa de Otura (Granada). Debiera darles vergüenza a los politicuchos responsables del SAS».

Miguel Ángel: «Esto es una vergüenza tan grande como la extensión de nuestra comunidad autónoma»

«Mi padre está esperando para que le realicen una operación para ponerle una prótesis de rodilla y ya le han cumplido una vez las pruebas de la anestesia. Ya se ha realizado la segunda prueba de anestesia y aún no tenemos fecha prevista de operación. Y estamos hablando de un hombre con 76 años. Si con el anterior gobierno la situación en sanidad no pintaba bien (por expresarlo de forma suave), con el que tenemos ahora no se cuánto va a durar la sanidad pública. Esto es una vergüenza tan grande como la extensión de nuestra comunidad autónoma», denuncia Miguel Ángel.

Domingo denuncia que se hizo una resonancia magnética en octubre 2022. Después de innumerables hojas de reclamaciones, le dieron cita para noviembre de 2023. «Hasta febrero 2024 me dan citas, pero me la van cancelando hasta cinco veces. O te mueres o te curas por tu cuenta«, sentencia.

Ángel: «He estado más de un año esperando para una operación de colon»

Un paciente llamado Ángel siente mucha impotencia por el tiempo de espera que sufre por culpa de la mala gestión del SAS: «He estado más de un año esperando para una operación de colon y así quitarme la famosa bolsa de desechos pegada a mí 24 horas. Si le pasara a un político, lo operan en días. A nosotros, en años, y con el PP vamos a más tiempo de espera cada vez. Es decir, que terminan contigo en depresión y demás. Esto es incomprensible, pero a ellos les importa poco o nada».

María de la Luz: «Llevo desde junio de 2023 esperando para realizarme una ‘phmetría’»

María de la Luz y su vástago padecen también la inoperancia del SAS en materia de listas de espera: «Llevo desde junio esperando para realizarme una phmetría (prueba diagnóstica del aparato digestivo para detectar los niveles de acidez del esófago) y me dicen que van por febrero de 2023. Y mi hijo lleva esperando cita con un dermatólogo desde agosto. En el hospital que le corresponde no hay y no le dan solución ni lo derivan a otro hospital que sí tenga. ¿Dónde están nuestros derechos reales, no sobre el papel?».

El problema de las cataratas

Por su parte, José Manuel tiene una enfermedad en los ojos y eso es un problema, porque la lista de espera para la operación de cataratas es la que más pacientes tiene (27.441). «Yo llevo esperando para operarme de cataratas más de seis meses y sigo esperando», admite con resignación.

Asimismo, Teresa confiesa que «un año hace el mes que viene de espera para operación de cataratas».

Por otro lado, Manuel López también reconoce tener esa misma complicación: «Desde principios de octubre de 2023 estoy esperando a operarme de cataratas. No hay fecha aún y he puesto una reclamación. Hasta hoy, nadie ha dicho nada. El presidente de la Junta, Juanma moreno, estará muy ocupado con la Feria de Sevilla. Sigamos votando al PP y nos llevarán al caos».

Manuela: «Tenía que ir en octubre de 2023 al digestivo y me llaman para mayo»

«Tenía que ir en octubre de 2023 al digestivo y me llaman para mayo después de poner una reclamación…Me parece lamentable, claro como todos tienen privada, como usted, Juanma… Pero yo he cotizado muchos años y pagando mis impuestos para todos estos políticos que no hacen su trabajo (cobrar sí)», denuncia Manuela.

Un paciente llamado Diego también ha querido desahogarse en EL LIBRE: «Estoy esperando cita para Neurología y me han dicho en la gestora del usuario que la lista de espera está en dos años y medio«.

María Balbina: «Tengo un problema con la vista para mí urgente, y me dan tres o cuatro meses de espera»

«Tengo un problema con la vista para mí urgente, y me dan tres o cuatro meses de espera. Solución, oftalmólogo privado. Una semana de espera», revela María Balbina.

Manuel: «Es inadmisible, vergonzoso y todos cuantos adjetivos descalificativos puedan añadírsele»

Manuel ha sufrido otro escollo típico del SAS: la enorme dificultad para coger cita en Atención Primaria. «En Huelva, la cita para el médico de familia, después de estar en una cola interminable (en la aplicación Salud Responde no hay forma de solicitarla), 35 días. Es inadmisible, vergonzoso y todos cuantos adjetivos descalificativos puedan añadírsele», denuncia.

«Para endoscopia, desde junio 2023. Al final la conseguí para el 22 de marzo de 2024 tras reclamar en el Servicio de Atención al Paciente, casi un año después. Así funciona el Servicio Andaluz de Salud», agrega con gran enfado.

María Fátima: «Es una pena cómo se están cargando la sanidad pública aquí en Andalucía»

María Fátima narra sus penurias con el SAS: «Me operaron el 24 de enero de 2024 de una prótesis de rodilla y llevaba esperando desde el 28 de noviembre de 2022: cerca de 14 meses esperando y la situación va a peor. Ya en noviembre de 2020, me operaron de una prótesis de cadera. Llevaba esperando nueve meses y me derivaron a un hospital privado. Es una pena cómo se están cargando la sanidad pública aquí en Andalucía».

Óscar: «Muchas veces me entran ganas de partirme la cadera yo mismo y así, de urgencias, a lo mejor cae la breva»

Asimismo, Óscar muestra su desesperación en EL LIBRE para con el Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA): «Yo llevo un año y tres meses esperando una prótesis de cadera y ya no me duele sólo la cadera, ya me duele todo. Esto no es normal, por no hablar del dineral de medicamentos con todas las pruebas hechas y aquí sigo, aburrido. Muchas veces me entran ganas de partírmela yo mismo y así, de urgencias, a lo mejor cae la breva… Qué mal todo».

Por último, Mari no puede más y cuenta el problema de su marido: «Lleva 18 meses para cambiarse las prótesis de rodilla y cada vez peor está. Ya le han caducado las pruebas de anestesia y así seguimos, mes tras mes. Esta sanidad que tantos años hemos pagado… ¿para qué? Y me mojo más: hablo del hospital que nos pertenece, que es el San Juan de Dios del Aljarafe (Bormujos, Sevilla). De vergüenza».