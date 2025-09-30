Crisis en el Hospital Juan Ramón Jiménez: solo dos cirujanos vasculares para toda Huelva

Declaraciones reveladoras de un sanitario del Juan Ramón (I): «Los cirujanos vasculares empezaron a darse de baja por la presión de no dar abasto y por las malas condiciones laborales»

Marcus (nombre ficticio que en latín significa ‘guerrero’), que trabaja en el área quirúrgica del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez de Huelva, cuenta de primerísima mano la precariedad de ejercer el oficio de cirujano vascular en este deteriorado centro

Miércoles, 1 de octubre de 2025. «Actualmente, hay contratados dos cirujanos que por fin han conseguido cierta estabilidad, porque se han llevado años siendo contratados mes a mes, con mucha incertidumbre y mucho estrés. Aparte de ir de lunes a viernes a sus consultas al hospital, ver a los pacientes en planta y las cirugías programadas, hacían guardias de 24 horas. Con cinco cirujanos, era una locura, porque cada vez que había una emergencia, tenían que salir dos y sólo se quedaban tres en el hospital», sostiene el trabajador del HUJRJ.

¿Por qué los cirujanos vasculares no quieren venir a Huelva? La ciudadanía andaluza debe saber la verdad por boca de Marcus, que conoce el área a la perfección: «El jefe de servicio siempre ha intentado hablar con cirujanos de España para que se vengan a Huelva, pero nadie quiere. ¿Qué cirujano se va a venir con su familia aquí cuando le dan un contrato mes a mes? No les dan garantías de un contrato medianamente decente. Entonces, los pocos cirujanos vasculares que quedaban -cinco- en el Juan Ramón se daban de baja por depresión, por la presión de no dar abasto y por las malas condiciones laborales».

«La sociedad onubense no es consciente de la importancia de tener este servicio tan vital. Hay otros tipos de cirugías complicadas que los cirujanos generales se piensan dos veces hacerla en Huelva por no tener una cobertura de un cirujano vascular, porque cualquier cirugía se te puede complicar (te puedes llevar una arteria o una vena importante). Ellos estaban respaldados porque, si había una complicación en una cirugía cualquiera, estaban los vasculares de guardia y solucionaban el problema, pero ahora no. Ahora están atados de pies y manos porque hay cirugías que no se atreven a realizar y los mandan para Sevilla», denuncia este profesional del SAS.

Esta situación es muy grave, porque un paciente que tenga un problema vascular severo en Huelva, que está sangrando internamente, tiene que desplazarse a Sevilla, a 100 kilómetros de distancia, para ser operado. La vida de los enfermos se pone en juego de esta forma.

Por último, Marcus quiere subrayar la saturación laboral a la que están sometidos los dos especialistas que quedan en Cirugía Vascular: «Ahora mismo, los dos cirujanos vasculares que hay contratados están de lunes a viernes por la mañana y están hasta arriba: viendo pacientes en planta y haciendo cirugías que llevan un montón de tiempo esperando, como por ejemplo intervenciones de varices, arteriografías y liberando arterias de las extremidades para que no se necrosen y no se amputen. Pero ellos no pueden hacer guardias, porque, si estaban saturados con cinco, imagínate con dos. Toda complicación que tenga ahora mismo un paciente de Huelva de este área, lo tienen que mandar a Sevilla, porque, si se queda aquí, se muere».

El director del Hospital Juan Ramón Jiménez es Manuel García de la Vega y la delegada territorial de Salud en Huelva se llama Manuela Caro. Son los máximos responsables de este desaguisado, junto con la gerente del SAS, Valle García, y la consejera de Salud, Rocío Hernández.