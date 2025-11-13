Izquierda Unida advierte de que los presupuestos de 2026 lo rebajan a “un área del Juan Ramón Jiménez” y no a un hospital completo

Marcos Toti recuerda siete años de anuncios incumplidos del Gobierno andaluz sobre una infraestructura reclamada por la ciudadanía

Martes, 11 de noviembre de 2025. Izquierda Unida de Huelva ha denunciado que se cumple un año desde la visita del presidente de la Junta de Andalucía, Moreno Bonilla, en la que volvió a prometer que las obras del Hospital Materno-Infantil se licitarían a comienzos de 2025, sin que esa licitación haya tenido lugar. Según la organización, el Partido Popular mantiene desde hace siete años una cadena de anuncios sin ejecución que convierte la infraestructura en “un eslogan electoral repetido cada año”.

El coordinador provincial de IU Huelva, Marcos Toti, ha explicado que el engaño no se limita al incumplimiento de los plazos, sino a la forma en la que la Junta ha incorporado el proyecto a los presupuestos de 2026. Según ha señalado, el documento lo menciona “como un área del Hospital Juan Ramón Jiménez” y no como un hospital independiente, tal y como había sido presentado públicamente por el propio PP en ocasiones anteriores.

Toti ha indicado que la memoria del SAS contenida en las cuentas autonómicas se refiere únicamente a un “Nuevo Área Materno Infantil de Huelva”, sin partida específica que avale la construcción de un hospital completo de nueva planta, y ha calificado esta ausencia como “el enésimo engaño del Gobierno de Moreno Bonilla”.

Desde IU recuerdan que el compromiso de levantar el Hospital Materno-Infantil ha sido reiterado por el Partido Popular desde su llegada al Gobierno andaluz. En la última ocasión, en 2024, se prometió que las obras darían comienzo a inicios de 2025. En años anteriores también se habían anunciado fechas de inicio que nunca se materializaron.

Toti ha advertido igualmente de que el uso del proyecto con fines electorales sigue presente, asegurando que “todo apunta a que intentarán mover el proyecto en 2026, justo antes de la campaña de las elecciones andaluzas”, mientras la organización mantiene dudas sobre la culminación del hospital si la situación política no cambia. Según expone, Huelva “nunca ha sido una prioridad para el PP”.

Izquierda Unida exige a la Junta de Andalucía transparencia en los plazos y claridad sobre el alcance real del proyecto, y reclama que el Materno-Infantil sea una infraestructura completa, autónoma y dotada de recursos propios, tal y como demanda la sociedad onubense. Recuerdan además que esa reivindicación ha estado acompañada de numerosas movilizaciones ciudadanas durante los últimos años.

La organización afirma que las familias onubenses siguen esperando una infraestructura sanitaria comprometida en repetidas ocasiones y que, a día de hoy, continúa sin avances tangibles. Según Toti, “la ciudadanía merece hechos, no más anuncios ni titulares vacíos”.