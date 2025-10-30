Izquierda Unida denuncia que el Gobierno andaluz “castiga” a la provincia con solo el 8% del total autonómico

Marcos Toti anuncia una enmienda a la totalidad y alerta de un “déficit histórico” en vivienda, sanidad y educación

Jueves, 30 de octubre de 2025. Izquierda Unida ha denunciado este jueves que Huelva es la provincia andaluza con menor inversión prevista en el proyecto de Presupuestos de la Junta para 2026. Según los datos difundidos por la organización, la provincia recibirá el 8% del total de las inversiones autonómicas y 1,7 millones de euros menos que en 2025. IU ha avanzado que, a través del grupo Por Andalucía, presentará una enmienda a la totalidad del proyecto.

El coordinador provincial de Izquierda Unida, Marcos Toti, ha afirmado que las cuentas “vuelven a castigar a Huelva con el menor porcentaje de inversiones de toda Andalucía”, consolidando “un déficit histórico que condena a nuestra provincia a seguir a la cola en infraestructuras, vivienda, sanidad y educación”. Toti ha precisado que, mientras Huelva se queda en el 8%, Sevilla acapara el 23% y Málaga y Granada el 13% cada una. “Estamos ante un reparto injusto y desequilibrado que demuestra que el PP andaluz no tiene ninguna voluntad de saldar la deuda histórica con esta provincia”, ha señalado.

IU ha situado como uno de los puntos más preocupantes el capítulo de vivienda. De los 683 millones de euros presupuestados para toda Andalucía, 26 millones se destinan a Huelva, lo que representa el 3,8%, “muy por debajo del 6,2% de peso poblacional que le correspondería”, ha indicado Toti. “El gobierno andaluz vuelve a despreciar el problema del acceso a la vivienda en Huelva”, ha declarado, subrayando que “el dato es aún más pobre si se mantiene el nivel de ejecución presupuestaria del pasado año, lo que supondría que solo se ejecutaran 6 millones de euros en vivienda pública en nuestra provincia”.

El coordinador de IU ha criticado además el grado de ejecución de las cuentas autonómicas, que, a su juicio, “convierte en papel mojado” buena parte de las inversiones anunciadas. “Moreno Bonilla solo ejecuta uno de cada cuatro euros previstos en vivienda y, en el conjunto del presupuesto, cada año deja sin invertir miles de millones de euros”, ha dicho. Toti ha detallado que en 2022 no se ejecutaron 4.420 millones de euros, en 2023 4.856 millones y en 2024 5.111 millones; y ha añadido que en 2025, a falta de tres meses para cerrar el ejercicio, “ya se ha ejecutado solo el 62% del gasto”.

“Necesitamos unos presupuestos fuertes, justos y transformadores, que sirvan para sacar a nuestra provincia del último puesto en todos los indicadores económicos y sociales, también en el de inversiones”, ha concluido Toti, tras adelantar que IU registrará una enmienda a la totalidad al proyecto presupuestario.