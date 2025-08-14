Jueves, 14 de agosto de 2025. Huelva acumula ya diecisiete días consecutivos con niveles elevados de dióxido de azufre (SO₂), partículas PM10 y ozono troposférico, según datos de la Unidad Asociada CSIC-UHU “Contaminación Atmosférica”. Este episodio, iniciado a finales de julio, mantiene de forma continuada concentraciones que afectan directamente a la salud de la población, sin que se haya activado ningún protocolo de emergencia ni medida de protección por parte de la Junta de Andalucía.

La situación, según los registros, implica una exposición prolongada a contaminantes que pueden provocar o agravar problemas respiratorios y cardiovasculares, especialmente en personas vulnerables como niños, mayores o pacientes con patologías previas. El seguimiento científico confirma que la persistencia de este tipo de episodios incrementa el riesgo sanitario y la degradación ambiental.

El partido Mesa de la Ría ha denunciado que, pese a la gravedad de los datos, el Gobierno andaluz no ha emitido ninguna declaración oficial ni adoptado medidas para reducir la emisión de los focos industriales. La formación reclama la activación inmediata de un Plan de Acción contra la Contaminación Atmosférica en Huelva, la suspensión temporal de la producción en las industrias responsables y la paralización del proyecto “CirCular” de Atlantic Copper hasta que se garantice un control independiente de las emisiones y su adecuación a niveles seguros. También exige que la información sobre la calidad del aire sea pública, clara y en tiempo real, y que el presidente Moreno Bonilla y la alcaldesa Pilar Miranda expliquen públicamente por qué, en su opinión, “protegen chimeneas y no personas”.