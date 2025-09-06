La diputada del PSOE subraya la urgencia de reforzar la prevención y la respuesta ante olas de calor, lluvias torrenciales e incendios.

El acuerdo aprobado en Consejo de Ministros prevé fondos específicos, empleo verde y plantillas estables de bomberos forestales.

Domingo, 7 de septiembre de 2025. El pacto de Estado frente a la emergencia climática, aprobado en Consejo de Ministros a propuesta del presidente Pedro Sánchez, debe servir para reforzar los mecanismos de adaptación, mitigación, respuesta y recuperación en todas las administraciones públicas. Así lo ha defendido este fin de semana la diputada onubense del PSOE en el Congreso, María Luisa Faneca, quien ha recordado que fenómenos como las olas de calor, las lluvias torrenciales y las inundaciones son ya una realidad que exige respuestas inmediatas.

Faneca ha advertido de que los incendios forestales registrados en 2024 y 2025 han sido “gravísimos por la duración y la frecuencia” y que, de no actuar, serán cada vez más intensos y recurrentes, con consecuencias muy graves tanto en la economía como en la vida cotidiana.

La diputada ha insistido en que el pacto debe implementarse por todas las administraciones en función de sus competencias y que solo será posible avanzar “desde la unidad, el acuerdo y el trabajo conjunto”. En ese marco, ha reivindicado el papel esencial del sector primario y del mundo rural. Citando al ministro de Agricultura, Luis Planas, ha recalcado que “la transición ecológica no es contraria a los intereses del campo, sino exactamente al revés”.

En su intervención, Faneca ha señalado que los incendios no solo afectan al medio natural, sino que ponen en riesgo la seguridad alimentaria y el trabajo diario en el campo. Según ha explicado, el pacto apuesta por la ciencia y la prevención para proteger tanto el presente como el futuro.

Entre las medidas contempladas, ha destacado la creación de fondos estatales y autonómicos para prevención y reconstrucción, el mantenimiento de plantillas estables de bomberos forestales durante todo el año, así como incentivos fiscales y el fomento del empleo verde. También ha mencionado el impulso a la ganadería extensiva, la agricultura regenerativa y el pastoreo dirigido, además de la necesidad de exigir a la Unión Europea un avance coordinado en la transición ecológica.

“El clima no espera y tenemos que actuar ya”, ha concluido Faneca.