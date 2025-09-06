El PSOE-A lleva a la Cámara una Proposición No de Ley para retratar al PP andaluz en su negativa a la condonación aprobada por el Gobierno de España,

María Márquez acusa a Moreno de obedecer a Feijóo, denuncia recortes y despilfarro, y contrapone el modelo de gestión de María Jesús Montero como candidata socialista.

Sábado, 6 de septiembre de 2025. El presidente de la Junta, Moreno Bonilla, tendrá que dar explicaciones en el Parlamento de Andalucía sobre su rechazo a la quita de la deuda autonómica aprobada por el Consejo de Ministros. La portavoz del Grupo Socialista, María Márquez, ha anunciado la presentación de una proposición no de ley (PNL) que obligará a la Cámara a pronunciarse sobre la condonación de 18.791 millones de euros y un ahorro estimado de 1.700 millones en intereses, la mayor cifra para cualquier comunidad autónoma.

Márquez ha calificado de “imperdonable” que la Junta renuncie a esos recursos por seguir “la estrategia del PP a nivel nacional, porque Feijóo lo ordena y lo manda”. La dirigente socialista ha advertido de que la votación servirá para “retratar al PP de por vida” y ha recordado que “todo el mundo sabe que es bueno que nos quiten la mitad de la deuda a los andaluces”.

La portavoz socialista ha señalado que el Gobierno andaluz habla de “trampa” para justificar su negativa, cuando “la única trampa es que la Junta dejara sin gastar 3.283 millones de euros de su propio presupuesto en 2024”. Ha insistido en que “Moreno Bonilla no se puede permitir rechazar un dinero que no es suyo, que es de los andaluces y andaluzas”.

En su intervención, Márquez ha vinculado la renuncia a la quita con el deterioro de los servicios públicos y ha denunciado que Andalucía ha sufrido “el peor verano sanitario de su historia”, mientras el presidente de la Junta permanecía ausente de la vida institucional. Ha expresado su apoyo a la iniciativa legislativa popular impulsada por las Mareas Blancas y los sindicatos para frenar los recortes en sanidad, que recoge “el grito de desesperación de miles de andaluces y andaluzas”.

La dirigente del PSOE-A ha criticado el contraste entre los recortes y los gastos superfluos en los que incurre la Junta, citando partidas de miles de euros en jarrones, asesores de interiores, cenas institucionales o viajes oficiales. “No esperamos nada de un presidente que despilfarra el dinero de los andaluces y andaluzas”, ha dicho.

Márquez ha contrapuesto “dos modelos” de gestión de cara a la próxima cita electoral: el del PP, “de colas sanitarias de la vergüenza, privatización de la sanidad, recortes de servicios públicos y familias que tienen que pagar la Formación Profesional de sus hijos e hijas”, frente al de la candidata socialista y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, que desde el Ministerio de Hacienda ha puesto sobre la mesa la quita de la deuda, “una de las medidas más importantes que puede condicionar el futuro de Andalucía”.

“Andalucía merece un cambio”, ha concluido Márquez, defendiendo que la condonación de la deuda es una reivindicación histórica de la comunidad y asegurando que el PSOE-A la seguirá defendiendo “con uñas y dientes, porque es buena para Andalucía”.