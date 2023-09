Espadas: “La capacidad del gobierno andaluz para mentir sobre cómo gestiona el agua y de dónde vienen los fondos es inaguantable”

El secretario general de los socialistas andaluces insta a Moreno Bonilla a que “espabile” porque ha perdido una legislatura entera y “por más propaganda y anuncios que se hagan, cuando abres el grifo y no hay agua el responsable tiene que ser el que no ha hecho la infraestructura”.

Viernes, 15 de septiembre de 2023. “Es inaguantable la capacidad del gobierno andaluz para mentirle a los andaluces sobre cómo gestiona el agua y de dónde vienen los fondos”. Así lo ha asegurado el secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, desde Almería, donde ha continuado hoy la “ruta del agua” iniciada hace dos semanas en Huelva y que le ha llevado también a la provincia de Córdoba.

Una “ruta de los problemas del agua”, ha explicado Espadas, quien ha asegurado que “vamos a seguir poniendo el foco en la llaga en cada municipio en los que haya problema de agua que sean competencia de la Junta de Andalucía”.

El secretario general de los socialistas andaluces ha insistido en que hay que visibilizar en el territorio, y hablar con los ayuntamientos, “lo que no hace la Junta como debería”. Y, sobre todo, trasladarlo a los ciudadanos “para que no se lleven a engaño”. “Aquí hay un gobierno andaluz mentiroso”, ha destacado Espadas, que ha criticado a la consejera Crespo por perder sus primeros cuatro años “sin hacer nada en materia de agua, ni planificación, ni gestión de obras que ella misma llevó al Consejo de Gobierno por emergencia”. En este sentido, ha señalado el proyecto de “abastecimiento en alta en el Almanzora, que se decidió en 2020 y aquí estamos, terminando el 2023, y aún no sabemos siquiera si se ha culminado el proyecto para llevarla a cabo”. Una situación calificada de “grave” por Espadas.

El secretario general del PSOE-A, además de censurar la inacción y falta de gestión del gobierno de Moreno Bonilla en materia de agua, ha criticado cómo éste rehúye sus competencias en este sentido. Así, ha destacado que “la Junta intenta permanentemente escudarse detrás de que son obras o inversiones del Estado o que los ayuntamientos y diputaciones tienen que resolver otras”.

Cuando la consejera habla sobre proyectos o ayudas para ayuntamientos “omite permanentemente -asegura Espadas- que son fondos europeos que le llegan a través de la Administración del Estado”. “En una mínima lealtad institucional, los ciudadanos deben saber que la Junta lo que hace es tramitar la convocatoria de subvenciones y ayudas”, ha subrayado el secretario general de los socialistas andaluces, que ha instado a la Junta a que “espabile”.

En este sentido, Espadas insiste en que el gobierno de Moreno Bonilla “ha perdido una legislatura entera” en materia de agua y que este año “la propaganda institucional no va a sustituir la gestión para arreglar los problemas”.

“Por más propaganda y anuncios que se hagan, cuando luego abres el grifo y no hay agua, el responsable tiene que ser el que no ha hecho la infraestructura”, ha añadido Espadas que ha destacado que tanto a la consejera Crespo, como al propio Moreno Bonilla, “lo que les toca es espabilar y ponerse a la gestión y, a poder ser, tener un nivel de interlocución con los ayuntamientos de la zona para que la población local conozca el estado en el que se encuentran las obras”. “Queremos transparencia y claridad”, ha concluido.

FUENTE: PSOE de Andalucía