El portavoz del PSOE de Huelva achaca el deterioro a las políticas de Moreno Bonilla y recuerda que en la capital solo abre un centro de salud por las tardes.

La sanidad pública andaluza en estado “indecente” tras un verano “de destrozo” según los socialistas.

Miércoles, 3 de septiembre de 2025. El portavoz de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Huelva y parlamentario andaluz, Enrique Gaviño, ha centrado este martes su comparecencia en la situación de la sanidad pública, que ha calificado de “indecente” tras un verano que ha definido como “de destrozo”. Según ha manifestado, los centros de la provincia han afrontado los meses estivales “desabastecidos de personal, de recursos, sin mantenimiento y con la incapacidad de poder curar, sanar y cuidar a la ciudadanía”.

Gaviño ha subrayado que no se trata únicamente de una percepción personal o de su partido, sino de un diagnóstico compartido por “los mismos profesionales, los sindicatos y los colectivos de toda la provincia”. Como ejemplo ha recordado que este lunes se entregaron en San Telmo más de 57.000 firmas para reclamar a la Junta de Andalucía un cambio de rumbo y “decirle al gobierno que no podemos más, que hay que defender de verdad la sanidad pública y que no valen postureos”.

El socialista ha insistido en que “tenemos la peor sanidad pública de la historia” y ha responsabilizado directamente a las políticas del presidente de la Junta, Moreno Bonilla. Ha señalado que, pese a prometer hace siete años “más personal, mejores hospitales y más servicios”, el balance es de “desmontaje progresivo, contratos precarios, saturación y eliminación de servicios”.

En la provincia de Huelva, ha dicho, esta situación se siente “de manera especialmente grave” por los recortes y privatizaciones. Como ejemplo, ha recordado que se sigue esperando el Hospital Materno Infantil y que “no se ha movido ni un solo papel” en relación al Chare de Lepe.

Gaviño ha denunciado además cierres y reducciones de servicios, como la desaparición de la Unidad de Ictus y el Servicio de Angiología, así como la disminución de profesionales sanitarios. En Huelva capital, ha precisado, “de los siete centros de salud solo uno abre por las tardes”, lo que supone que 142.000 habitantes disponen de una única opción asistencial en horario vespertino.

Las críticas se han extendido también a la situación hospitalaria. El parlamentario ha descrito unas urgencias “colapsadas” y ha puesto como ejemplo el Hospital Juan Ramón Jiménez, donde “el ascensor principal de la entrada lleva dos años y medio estropeado y no se arregla”. Ha añadido que en las plantas no existe climatización adecuada y que en oncología los pacientes “sufren ingresos a 35 grados, con familiares que tienen que comprar ventiladores o refrescarles con paños fríos y botellas de agua”. “Es indecente la situación a la que hemos llegado”, ha concluido.

El portavoz socialista ha denunciado el contraste entre el deterioro de la red pública y la apuesta del Gobierno andaluz por lo privado. En este sentido, ha señalado el gasto de 200 millones de euros en el hospital privado Virgen Bella frente a la paralización de proyectos públicos como el Chare de Lepe. “Mientras se destroza la sanidad pública, asistimos al esperpéntico teatro de ver cómo se invierte en un hospital privado que no aporta servicios nuevos”, ha criticado.

Con este panorama, Gaviño ha situado las próximas elecciones autonómicas, previstas en menos de un año, como un momento decisivo: “No van a tener el carácter de elecciones, van a tener un carácter de referéndum en el que los ciudadanos van a tener que votar si quieren sanidad pública o si quieren una sanidad privada, si quieren salud para todos o que la salud sea un negocio para unos pocos”.

Ha recordado que el PSOE ya “recogió la sanidad destrozada tras una etapa franquista en la que era casi una limosna” y la llevó “a niveles de excelencia hasta 2018”. Ahora, ha asegurado, los socialistas están “dispuestos a volverla a levantar porque creemos, confiamos y protegemos nuestra sanidad pública”.

“El mensaje con el que los ciudadanos deben acudir a votar está claro”, ha remarcado Gaviño, invitando a elegir entre “los partidos que han desmantelado la sanidad” y “los que se comprometen a defenderla, recuperarla y devolver los servicios al ámbito público”.