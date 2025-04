El PP filtra que el portavoz de ONUSAP trabaja en la privada… y fuerza su salida del segundo empleo

El médico onubense, una de las voces más visibles de ONUSAP, denuncia una campaña orquestada para desprestigiarle tras años señalando el deterioro de la sanidad pública en Huelva.

El periodista que publicó la noticia admite que la filtración provino del Partido Popular.

Martes, 1 de abril de 2025. El médico Diego Mora, conocido por su activismo en defensa de la sanidad pública y portavoz visible de la plataforma ciudadana ONUSAP (Onubenses Unidos por una Sanidad Pública de Calidad), ha tenido que dejar el segundo empleo que había aceptado en la sanidad privada durante su tiempo libre, tras una campaña de presión derivada de una filtración al diario ABC. El propio periodista que firmó la información —según relata Mora— le confirmó que el origen fue “un chivatazo de alguien del PP”.

En un vídeo difundido este lunes, Mora explica que aceptó ese trabajo —que llevaba tiempo declinando— por necesidad, y que lo hacía exclusivamente los fines de semana, fuera de su jornada pública. «No soy jefe de servicio, no soy directivo, no me he pedido una reducción de jornada. He invertido mi tiempo libre«, subraya. Aclara que no hay nada ilegal ni contradictorio, pero que la filtración ha servido como maniobra de desprestigio personal. “Si han intentado desprestigiarme por ahí, no hay ningún conflicto moral. Si lo que han intentado es echarme, lo han conseguido”, afirma, en alusión a su renuncia al empleo privado.

No es la primera vez que Mora incomoda a los despachos. Ha sido una de las voces más activas en las campañas de denuncia sobre el deterioro de la sanidad en Huelva, especialmente por la supresión de servicios clave como Urología, Radioterapia o Cirugía Vascular. Servicios que existen en otras provincias andaluzas, pero que aquí siguen pendientes. “Cuando decimos que en Huelva no hay cirugía vascular en el siglo XXI, es que no la hay. Y eso pone en peligro nuestras vidas”, remacha.

Mora insiste en que no hay incoherencia en su decisión, y apunta a otras situaciones mucho más cuestionables: “Hay jefes de servicio con actividad privada, que cuanto peor vaya su unidad pública, más se beneficia su negocio. Hay directivos que montan clínicas privadas mientras dirigen hospitales públicos. Yo he trabajado en mi fin de semana, sin pedirle nada a nadie”.

El facultativo detalla que el periodista de ABC que lo entrevistó fue honesto al preguntarle por su versión, y que reconoció que la filtración procedía del Partido Popular. Mora lo considera un ataque orquestado, propio de quienes no pueden rebatir argumentos: “Eso les define a ellos”.

La campaña ha tenido consecuencias. Mora ha dejado el puesto en la privada, pero mantiene su compromiso con la defensa de la sanidad pública. “No lo siento por mí, tengo ofertas mejores. Lo siento por mis compañeros, que se han quedado sin un proyecto ilusionante en el que confiaban. Se han quedado decepcionados”.

Lejos de amilanarse, Diego Mora reafirma su compromiso con la lucha por una sanidad pública digna en Huelva. Recuerda que ya fue castigado económicamente en etapas anteriores por sus posicionamientos públicos, pero asegura que no piensa callar ahora: “No nos da miedo, vamos a seguir luchando, vamos a seguir viéndonos en las calles mientras vosotros nos acompañéis”.

La próxima cita es el 5 de abril en Sevill. Mora anima a acudir “con la camiseta blanca” que se ha convertido en seña de identidad del movimiento ciudadano por una sanidad pública de calidad. “Una sanidad en Huelva que al menos sea como la del resto de Andalucía”.

El vídeo concluye con una pregunta retórica, cargada de sarcasmo y mensaje político: “¿Señores del PP, puedo montar una fábrica de guitarras?”. No es una ocurrencia: es una denuncia con forma de ironía. Porque lo que aquí molesta no es que un médico trabaje en la privada. Lo que molesta es que este médico hable claro, señale las carencias, se organice con la ciudadanía… y les arruine el relato.