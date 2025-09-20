Martes, 23 de septiembre de 2025. En relación con los comunicados y noticias publicadas en distintos medios de comunicación y redes sociales, referente a la veracidad de nuestro perfil y de las noticias que publicamos, desde BOMBEROS HUELVA TEM queremos aclarar lo siguiente:

📢 NO SOMOS UN PERFIL FALSO📢:

Este perfil se creó hace mas de 4 años, por parte de bomberos profesionales del Ayuntamiento de Huelva pertenecientes a un sindicato, con el objetivo de dar transparencia a un Servicio Público y transmitir a la ciudadanía aspectos que considerábamos relevantes. En la actualidad, consideramos el cambio del Nombre del perfil al de Bomberos Huelva TEM debido a que mas compañeros se sumaros a este proyecto, y decidimos que la información que se daba no estuviera contaminada por signos políticos ni sindicales, sino que primara la transparencia e información al ciudadano con total independencia.

Todos somos bomberos del Ayuntamiento con mas de 20 años de experiencia y conocimientos Técnicos en la materia. El escudo que utilizamos en redes sociales no es el oficial del Servicio de Extinción de Incendios, y nunca hemos pretendido suplantar la identidad corporativa, sino expresar nuestra voz profesional.

Nuestra intención es siempre velar por el interés social y general de la ciudadania onubense, en ningun caso es alarmar, sino informar con transparencia sobre un asunto muy serio.

Lo unico que hemos reivindicado es que no se nos ha informado de nada en relacion al plan especifico, y que nuestra información ha sido a traves de un plano de evacuacion publicado en redes sociales.

Precisamente porque somos servidores públicos tenemos el deber de denunciar cuando se incumplen obligaciones legales que pueden afectar a la protección de todos.

Nuestras valoraciones se han transmitido una vez finalizada la procesión de la Magna, y tras la inquietud ciudadana, por lo que no cabe acusar de alarmar a la ciudadanía, mas bien informarla para intentar que entre todos consigamos que en futuros eventos no vuelva a ocurrir.

Respecto al comunicado difundido en nombre de “los verdaderos bomberos” queremos dejar claro que:

– No está firmado ni es un documento oficial

– No representa la pluralidad de opiniones dentro del Servicio.

– No puede servir de excusa para deslegitimar la voz de profesionales que lo que reivindican es el cumplimiento de las leyes en materia de emergencia. Nos entristece el saber que hay bomberos que se prestan a la defensa del político en vez de defender con garras la seguridad ciudadana, que es realmente nuestro cometido.

Dicho todo esto, nos preguntamos el por qué el Ayuntamiento se preocupa en que los “verdaderos Bomberos” realicen un “comunicado” en el que la única intención es acusarnos de mentir, y no se ha preocupado de lo realmente importante, que es explicarnos a la ciudadanía la veracidad de lo expuesto. Por todo ello le pedimos al Ayuntamiento que para acabar con este conflicto nos enseñe a todos los ciudadanos por el intetes general:

🔴 El acuerdo de la Junta de Gobierno donde se aprueba el Plan específico y el documento de homologación que debe emitir la Comisión de Protección civil de Andalucía. Los acuerdos son documentos públicos que se pueden compartir.

🔴 Nos informe sobre si se ha aportado por parte de la Organización el Plan de Autoprotección, y qué departamento municipal ha emitido el informe favorable del mismo (Según el Anexo I apartado 2 g) de la Norma Básica de Autoprotección: “todas las actividades desarrolladas al aire libre con un número de asistentes previsto igual o superior a 20.000 personas es obligatoria la elaboración del Plan de Autoprotección)

🔴 Nos indiquen de qué manera se ha informado a los Servicios de emergencias de todo ésto, puesto que algunos bomberos que estuvimos en el retén no teníamos conocimiento de esta información.

Si nuestra denuncia fuera falsa bastaría con que el Ayuntamiento publicara ésto que le pedimos y que nos consta que, dias previos a la Magna hubo algún organismo que lo solicitó por el portal de transparencia, sin que a fecha de hoy haya obtenido respuesta alguna.

Por último, indicaros que si se nos sigue intentando desacreditar públicamente o presentando nuestras denuncias como “BULOS” tomaremos las medidas legales oportunas por vulneración de nuestro derecho a la libertad de expresión y por las posibles consecuencias de ocultar información relevante a la ciudadanía.

Como bomberos, nuestro compromiso está con la seguridad de las personas. Seguiremos exigiendo seriedad, transparencia y cumplimiento de la normativa, porque ese es nuestro deber a la Ciudadanía.