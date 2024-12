Huelva Comercio, los «verdaderos vecinos» y la defensa del parque de Isla Chica

La Plataforma Isla Chica denuncia «clasismo», «racismo» e «intolerancia» en las palabras de Antonio Gemio, portavoz de los empresarios que defienden construir un centro comercial en el espacio público del antiguo Estadio Colombino.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Plataforma Isla Chica (@plataforma_isla_chica)

Miércoles, 18 de diciembre de 2024. Antonio Gemio, presidente de Huelva Comercio, ha querido zanjar el debate sobre el futuro del parque del antiguo estadio Colombino en Isla Chica, asegurando, según recoge este miércoles Huelva24 (ABC), que quienes se manifiestan contra el centro comercial «no son verdaderos vecinos», deslizando que vivir de alquiler o tener una posición crítica resta legitimidad a sus protestas.

Las palabras de Gemio no han hecho más que avivar el rechazo. La Plataforma Vecinal Isla Chica, que agrupa a residentes y pequeños comerciantes, insiste en que el proyecto supone la pérdida de uno de los pocos espacios públicos que quedan en el barrio. El parque, además de ser una zona verde y de ocio para los vecinos, acoge áreas infantiles y aparcamientos gratuitos, indispensables en una barriada que, según recuerdan, es una de las más densamente pobladas de Andalucía.

Gemio dice hablar en nombre del “comercio del barrio”, pero su discurso no representa a todos. No son pocos los pequeños comerciantes de Isla Chica (algunos han protagonizado vídeos difundidos por la plataforma vecinal) que posicionan abiertamente contra el proyecto. En sus declaraciones, denuncian que la llegada de una gran superficie no revitalizará la economía local, sino que supondrá un golpe para los negocios de proximidad, que no pueden competir con las grandes cadenas.

Para estos comerciantes, la permanencia del parque como espacio público no es solo una cuestión social o ambiental, sino también económica. Mantener zonas abiertas y accesibles significa mantener la vida del barrio y el flujo de vecinos que sostienen sus negocios.

Falta de participación y «mentiras»

Uno de los elementos clave del conflicto está siendo la “falta de transparencia”. La Plataforma Isla Chica denuncia que el proyecto del centro comercial se está manejando de espaldas a los vecinos, sin consulta previa ni estudios claros sobre su impacto. A esto se suma el inicio de estudios geotécnicos en el parque, realizados sin aviso y sin ninguna explicación por parte del Ayuntamiento.

Así, mientras Gemio habla de un barrio «que se hunde», los vecinos recuerdan que Isla Chica no necesita más hormigón, sino inversiones en servicios públicos, vivienda y espacios verdes que beneficien a quienes hoy lo habitan, independientemente de si viven en propiedad o en alquiler.

«No somos vuestro negocio»

Las declaraciones de Gemio sobre la representatividad de los manifestantes no han pasado desapercibidas. “Aquí vivimos, trabajamos y cuidamos el barrio, aunque no nos dé de comer”, responden desde la plataforma. La división entre «verdaderos vecinos» y el resto es, según los críticos, una forma de deslegitimar una protesta legítima que ha conseguido unir a residentes, comerciantes y colectivos sociales.

“No somos vuestro negocio” es el lema que acompaña las movilizaciones. Responde al proyecto del centro comercial, que proyecta una visión del barrio reducido a una mercancía, ignorando su valor como espacio de vida y convivencia.

Lo que ocurre en Isla Chica no es solo la defensa de un parque; es la defensa de un barrio y de su gente frente a intereses económicos que, como denuncian sus vecinos, sí, vecinos, no les incluyen en la ecuación.

Mientras las máquinas esperan para intervenir, la plataforma vecinal lo deja claro: Isla Chica no está en venta.