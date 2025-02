Centro comercial en Isla Chica: «Gato por liebre»

Martes, 11 de febrero de 2025. Isla Chica es un barrio muy barrio. De salir a la calle y saludar sin descanso en el portal y desde el portal a la frutería, de la frutería a la farmacia, de la farmacia al colegio… y de ahí a echar una cervecita en la terracita de un bar y hablas con uno y hablas con otra. Porque somos de nuestra cervecita y nuestras tapitas por el barrio. Y de pasear por nuestro parque.

Somos de pararnos a charlar por el camino, de hacer comunidad. De hacer un alto en la acera siempre que se puede. A veces “bajamos a Huelva”, pero en general nos gusta más disfrutar de nuestras calles y nuestra gente.

Ah, no se olvide. En la Isla Chica también somos de refranes, de dichos populares. Muchos heredados de ser un barrio de emigración desde la Sierra, la Cuenca Minera o el Andévalo. O desde otras tierras más lejanas. Todo es riqueza de gentes y culturas. En Tharsis me aprendí uno que siempre me ha enseñado mucho: CA UNO ES CA UNO Y TIENE SUS CAUNÁS.

Cuando nos dicen que nos van a cambiar nuestra zona verde de grandes árboles llenos de salud por cemento y macetones y jardincitos y poco más, exclamamos sin dudar: ¡YA NOS QUIEREN DAR GATO POR LIEBRE! Cuando vamos a tener que comprar una plaza de aparcamiento porque se van a cargar el aparcamiento público y gratuito 24 horas lo tenemos claro. A eso le llamamos GATO POR LIEBRE.

Cuando Felipe Arias, teniente alcalde del actual equipo de gobierno del Ayuntamiento, nos dice que tranquilos, que no hay nada, que son imaginaciones nuestras, pero la infografía del mamotreto de hormigón armado aparece en la web de un constructor especulador, en los periódicos de la ciudad y en la mesa de Urbanismo en la reunión con dicho teniente alcalde… ay, amigo, nos da el tufillo, nos miramos con cara de mosqueo y afirmamos sin dudar “esto, esto es lo que yo te decía: GATO POR LIEBRE”.

Cuando Felipe Arias y el portavoz de Vox dicen que se reúnen con los comerciantes de la zona siempre nombran a empresarios muy concretos. En el barrio se rumorea que tienen oscuros intereses inmobiliarios y especulativos. GATO POR LIEBRE, nuevamente. ¿Cuántos gatos llevamos ya?

Porque hablando de morrongos… GATO ESCALDADO, DEL AGUA CALIENTE HUYE. Hace más de diez años que se construyó el parque con caudales públicos y que se sigue manteniendo con dinero de todos y todas. Hace más de diez años, gracias a la lucha de un movimiento vecinal potente y consecuente, se consiguió el parque y el aparcamiento. Nos dijeron hace más de diez años que tranquilos, que ya teníamos lo que queríamos. Y hoy vuelven a la carga, a dar el pelotazo a costa del barrio, de su vecindario y sus comerciantes. Y nos repiten que calma. Nos miramos y nos reímos. “Qué malaje, otra vez que tranquilos”. ¿Y sabes tú que le decimos? “que naranjas de la China, que nanay, que GATO ESCALDADO, DEL AGUA CALIENTE HUYE”.

Porque hace más de diez años Perico estaba la mar de contento porque nuestro parque de la Isla Chica, en un barrio tela de masificado, era un acto de justicia. Se le olvidaba que si no hubiera sido por el vecindario OTRO GALLO HUBIERA CANTADO. Porque DONDE DIJE DIGO DIGO DIEGO.

Las declaraciones que aparecen en nuestra choquera hemeroteca son las que son. La verdad es terca y sólo hay que buscarla. Ayer nos decían que tranquilidad y felicidad y hoy que el parque, ay, qué pena, era una realidad provisional (sic). Porque Felipe Arias es muy de DONDE DIJE DIGO, DIGO DIEGO. Pues NO NOS LA VAN A DAR CON QUESO.

Hasta cuando escuchamos algo tan seductor como que no se hará nada que no quieran los vecinos y vecinas después SE LES VE EL PLUMERO. Porque resulta que un tal Felipe Arias es el llamado a decidir quién sí y quién no es para ellos vecino… si vienes de fuera no les interesas, si vives de alquiler no les interesas… sólo les vale la opinión de los que piensen lo que a ellos les guste escuchar. PA MEAR Y NO ECHAR GOTA.

Hablan de dinamizar la zona y un señor apellidado Vizcaíno (me imagino que de origen vasco, y por qué no) dice que todos los comerciantes de la zona están locos de alegría porque va a llegar el desarrollo al barrio. “Respaldo unánime” le llaman. Esta frase es una mentira absoluta. Por lo visto ha hecho un máster en centros comerciales. Igual era un monster en vez de un máster. Igual allí conoció al gran especulador Turronero.

En los titulares de prensa lo proclaman: los comerciantes de la Isla Chica desean fervientemente un centro comercial. Por ser suaves, diremos que eso no se corresponde con la realidad. Pero UNA VERDAD A MEDIAS ES UNA MENTIRA COMPLETA. La plataforma sí conoce el barrio, sí se recorre el barrio. Pero no presionando y violentando a los comerciantes. Sino preguntando con educación y, piensen lo que piensen dichos comerciantes, recogiendo las opiniones diversas con respeto.

Pues el titular real es el siguiente: “El 90 % de los y las comerciantes de la Isla Chica creen que el centro comercial va a suponer una ruina para las tiendas del barrio. Que muchas cerrarán, Y que el centro comercial igual se convierte en breve en otro Aqualón. Muerto y casi enterrado”. ¿Lo han leído? Pues por aquí a esto le añadimos: A BUEN ENTENDEDOR POCAS PALABRAS BASTAN.

SE HAN CREÍDO QUE NOS HEMOS CAÍDO DE UN GUINDO. Aqualón un desastre. Holea se ha comido al comercio del Centro. Eroski y su centro comercial en el Ensanche Sur no, porque no era viable. Y como les da igual todo, ahora van a por la Isla Chica. Se han creído que somos pocos/as y cobardes. Pues mire usté, pues no. Que CAMARÓN QUE SE DUERME SE LO LLEVA LA CORRIENTE.

NO POR MUCHO MADRUGAR AMANECE MÁS TEMPRANO. Porque quisieron hacer todo a oscuras, a espaldas del barrio. ¡Arrancad los árboles, antes de que salga el sol, que no se entere nadie! Despertamos con el susto. Después llegó el enfado. Finalmente, todo se transformó en organización, acción, esperanza, eficiencia… Y una respuesta calurosa de toda la ciudad de Huelva. Cerca de 2000 firmas y unos 50 colectivos apoyando. Ahí es nada.

Como una demostración de tantas y tantas de que lo están haciendo muy mal es que ¡hace muy poco!, ¡el 28 de enero de 2025!, una comerciante, ¡de su propia agrupación de empresarios!, se quejaba amargamente de que poco o nada sabía del proyecto. Protestaba porque un tal Vicente y un tal Juan Carlos no les habían informado de nada. Y añadía que un centro comercial en este barrio de pequeños comercios iba a ser LA MUERTE A PELLIZCOS. Y hay muchos más, insisto, también en su propia agrupación de empresarios.

El parque no se mueve de su sitio. Es público, público y sólo público. Porque son más de diez años y más de un millón de dinero público gastado en su creación y mantenimiento. Y la Plataforma le va a dar al actual equipo de gobierno una oportunidad de salvar su pellejo. Porque, en el hipotético y absurdo caso de que se cargaran el parque y las tiendas empezaran a quebrar y cerrar, mucha gente acudiría a pedirle cuentas. A exigirles explicaciones por esos especuladores de fuera (quizá con unos poquitos de dentro) que trajeron miseria al barrio. La factura electoral se paga sí o sí. Y ya saben que QUIEN SE COMIÓ LA SARDINA QUE CAGUE LA ESPINA, QUIEN SIEMBRA VIENTOS, RECOGE TEMPESTADES.

El refrán es el pequeño frasco de la esencia de la sabiduría. BUENA ES LA JUSTICIA SI NO LA DOBLARA LA MALICIA.

QUIEN HABLA POR REFRANES ES UN SACO DE VERDADES. ¡Y QUE NO NOS CHUPAMOS EL DEDO!

Plataforma Isla Chica