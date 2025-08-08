La Junta evita la evaluación ambiental en la ampliación de la depuradora de El Rompido

Ecologistas en Acción de Huelva presenta recurso de alzada ante esta decisión con la que la Junta actúa en apoyo de los intereses constructivos de una empresa inmobiliaria vasca en El Rompido.

Jueves, 7 de agosto de 2025. Los problemas y fallos de la depuración de las aguas residuales de El Rompido y del Nuevo Portil (término municipal de Cartaya) son bien conocidos por la población de aquellos núcleos y están confirmados por los informes anuales de la propia Junta de Andalucía. La actual Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) no tiene capacidad, desde hace ya varios años, para tratar debidamente las aguas residuales que le llegan en el periodo estival de mayor ocupación, y por tanto, no puede dar servicio a más población en la zona mientras no haya garantías de su correcto tratamiento. En fechas recientes volvió a producirse un vertido de aguas fecales en plena playa que terminó siendo “solucionado” cubriéndolo con la arena del lugar.

Por tanto, la ampliación de la estación depuradora de el Rompido, y la mejora de su funcionamiento son una buena noticia no sólo para el vecindario de la zona, sino también para los espacios protegidos del entorno donde terminan las aguas residuales una vez tratadas. Se trata de las Zonas de Especial Conservación de la Red Natura 2000 de la Unión Europea “Paraje Natural de la Flecha del Rompido y Marismas del río Piedras” y “Estuario del río Piedras”.

Sin embargo, y pese a lo afirmado por distintos responsables de la Junta Andalucía, que aseguraron que se trata de una obra que requeriría modificación sustancial de la autorización ambiental, en la resolución final se ha decidido que se trata de una modificación simplificada y no sustancial. Para nada se han tenido en cuenta las alegaciones presentadas por Ecologistas en Acción donde se argumentaba que el aumento previsto de las aguas residuales depuradas y su directa afección a los espacios naturales protegidos circundantes era más que suficiente para justificar una evaluación rigurosa y profunda que la que propone por la Junta de Andalucía que es prácticamente ninguna. ¿O es que no se vierten las aguas residuales tras el proceso de depuración directamente al Estuario del Río Piedras, y pueden afectar a los objetivos de conservación de los dos espacios naturales protegidos?

En un proyecto como el de la ampliación de la EDAR de El Rompido, cuya decisión proviene del año 2010 y con proyecto constructivo del 2023, ubicado en una zona tan frágil y valiosa como la desembocadura del río Piedras, es fundamental garantizar una correcta evaluación de impacto ambiental. Ecologistas en Acción considera que la decisión de última hora de evitar una imprescindible tramitación de una evaluación adecuada, está relacionada con la voluntad de la promotora inmobiliaria Loiola de iniciar cuanto antes su proyecto urbanístico Nuevo Rompido, lo que nunca debiera ser causa de los cambios procedimentales de la Junta de Andalucía.

Las chapuzas y la incompetencia, de seguir adelante con ellas, podrían conducir al fracaso de este necesario proyecto de ampliación de la EDAR para El Rompido, para sus vecinos, para la gente usuaria de sus playas, para las actividades económicas relacionadas con el turismo y para el Estuario del Piedras, una de las joyas del litoral andaluz. Por ello, en espera de la rectificación de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Ecologistas en Acción de Huelva ha presentado recurso de alzada contra dicha aprobación de la EDAR.

FUENTE: Ecologistas en Acción