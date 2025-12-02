JSA presenta una tarjeta que imita una tarjeta bancaria para simbolizar el deterioro de la sanidad andaluza.

La iniciativa se enmarca en la crisis de los cribados de cáncer de mama, sobre la que Juventudes Socialistas atribuyen graves consecuencias a la Junta de Andalucía

Miércoles, 3 de diciembre de 2025. Juventudes Socialistas de Andalucía ha presentado este miércoles en Huelva la campaña “Moreno Bonilla vende tu vida” ante la sede del Servicio Andaluz de Salud. La organización ha explicado que la iniciativa pretende denunciar el deterioro que atribuye al sistema sanitario andaluz, y que recorre distintas provincias con acciones específicas en cada territorio. En este contexto, la estructura regional de la organización ha estado acompañada por la dirección provincial de Juventudes Socialistas de Huelva.

El secretario general de Juventudes Socialistas de Andalucía, Lázaro Martínez, ha expuesto que la campaña incorpora una tarjeta de color gris diseñada con el formato de una tarjeta bancaria, utilizada como recurso gráfico para reforzar la denuncia. Según Martínez, este elemento permite representar visualmente el modelo sanitario que la organización atribuye al Gobierno andaluz, combinando referencias a un supuesto “sistema sanitario privado” y la imagen del presidente autonómico.

Martínez ha subrayado que la campaña está vinculada a la situación generada en torno a los cribados de cáncer de mama. Según ha señalado, la crisis derivada de esos fallos constituye “la mayor negligencia” que, a juicio de la organización, ha aflorado en la sanidad andaluza durante los últimos años. El dirigente regional ha indicado que Juventudes Socialistas está trasladando esta denuncia a todas las provincias andaluzas.

Por su parte, el secretario general de Juventudes Socialistas de Huelva, Rafa Domínguez, ha centrado su intervención en las consecuencias que atribuye a esos fallos en los cribados. Domínguez ha afirmado que miles de mujeres andaluzas se sometieron a una mamografía para prevenir un posible cáncer de mama, con la indicación de que serían avisadas si se detectaba algún resultado relevante, y que muchas de ellas no habrían recibido comunicación en el plazo indicado mientras su situación médica se agravaba.

Domínguez ha recordado también el caso de la mujer que interrumpió recientemente un pleno del Parlamento de Andalucía y que, según sus palabras, gritó al presidente autonómico que le había “arruinado la vida”. El responsable provincial sostiene que esta situación refleja el impacto que, a su juicio, han tenido los fallos del programa de cribados.

El dirigente provincial ha acusado además al presidente de la Junta y al consejero de Salud de reprochar a las afectadas una supuesta politización del problema. Domínguez ha calificado esta actitud como “violencia institucional” ejercida sobre mujeres que ya afrontan un proceso médico complejo.

Ante la situación denunciada, Domínguez ha reclamado la dimisión del presidente autonómico y ha asegurado que Juventudes Socialistas continuará defendiendo la sanidad pública porque, según ha señalado, “la sanidad pública no se vende”.